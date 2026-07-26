Avengers: Doomsday: il nuovo filmato del Comic-Con offre un primo sguardo al passato di Victor Von Doom

I Marvel Studios hanno portato Avengers: Doomsday al centro del San Diego Comic-Con 2026 con un nuovo filmato esclusivo che, pur senza essere ancora stato diffuso online, ha regalato ai presenti alcuni indizi fondamentali sul Dottor Destino di Robert Downey Jr., svelando un villain molto più complesso e potente di quanto immaginato finora.

Victor Von Doom era un uomo molto diverso

Dopo il trailer pubblicato nei giorni scorsi, il nuovo footage sposta l'attenzione sul passato di Victor Von Doom, suggerendo che il grande antagonista della Saga del Multiverso non sia sempre stato il tiranno che i fan conoscono. La sequenza si apre con una voce narrante femminile che racconta le origini di Doom.

Secondo il racconto, Victor era inizialmente una persona molto diversa: un uomo brillante, compassionevole e considerato da tutti "la persona più intelligente nella stanza". Un'introduzione che sembra voler costruire un villain tragico, più vicino alla sua celebre controparte fumettistica che a un semplice conquistatore assetato di potere.

Il filmato mostra poi Reed Richards mentre esplora un ambiente alieno completamente devastato. Di fronte alla distruzione, il leader dei Fantastici Quattro guarda Victor Von Doom e gli chiede apertamente se sia lui il responsabile del massacro.

La scena sembra suggerire che il conflitto tra i due geni scientifici sarà uno degli elementi centrali del film, riprendendo la storica rivalità che da decenni caratterizza i fumetti Marvel.

Tra le immagini più sorprendenti mostrate al Comic-Con figura anche l'arrivo dei Sentinelle, gli enormi robot creati per dare la caccia ai mutanti. Nel footage è proprio Doom a farli emergere dalla Terra, lasciando intendere che il villain riuscirà a impossessarsi di alcune delle tecnologie più pericolose dell'intero Multiverso. La presenza dei Sentinelle conferma inoltre che gli X-Men avranno un ruolo importante nello scontro finale.

Il video si conclude riproponendo, con nuove inquadrature, il già discusso scontro tra Thor e il Dottor Destino. Anche questa volta Victor sembra avere nettamente la meglio sul Dio del Tuono, un dettaglio che continua a sottolineare quanto il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. rappresenti una minaccia di livello mai visto nel Marvel Cinematic Universe.

Il film che prepara Secret Wars

Come già accaduto con Avengers: Infinity War, anche Avengers: Doomsday rappresenterà soltanto la prima metà di una storia destinata a concludersi con Avengers: Secret Wars.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

I due film sembrano ispirarsi liberamente alla celebre saga firmata da Jonathan Hickman, nella quale il collasso del Multiverso porta Victor Von Doom a fondere diverse realtà nel gigantesco Battleworld, ottenendo poteri praticamente divini.

Non è ancora chiaro quanto fedelmente il Marvel Cinematic Universe seguirà quella storia, ma il nuovo filmato lascia intendere che il percorso di Victor Von Doom sarà molto più articolato di quanto mostrato finora e che le sue motivazioni potrebbero rivelarsi decisive per comprendere il futuro dell'intero universo Marvel.

Con Avengers: Doomsday in arrivo nelle sale a dicembre, il Comic-Con ha offerto un primo assaggio di quello che si preannuncia come il più grande scontro della Saga del Multiverso.