Spider-Man: Brand New Day, metti una sera a Roma con Tom Holland e Zendaya

Le due star hanno sfilato sotto la bellezza di Castel Sant'Angelo, posando per i fotografi e incontrando la stampa. "I veri eroi? Le persone comuni, quelle che pensano agli altri senza chiedere nulla in cambio", ha detto Holland ai nostri microfoni. Il film è in sala dal 29 luglio.

Peter Parker è arrivato a Roma e sì, noi c'eravamo. Evento speciale, tappa del tour europeo che sta accompagnando il nuovo capitolo della saga, Spider-Man: Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton (al cinema dal 29 luglio grazie a Sony Pictures).

Sotto le stelle della Capitale, Tom Holland e Zendaya, mano nella mano, hanno posato per i fotografi prima di assistere, estasiati, a uno speciale video mapping del trailer, proiettato sulla facciata di Castel Sant'Angelo.

Spider-Man: Brand New Day, la spettacolare tappa italiana del tour

Poco dopo, eccoli - gentili e disponibili - rispondere alle domande della stampa e dei cronisti. "I supereroi di oggi? Per me sono gli infermieri, gli insegnati, i dottori", ci dice Tom Holland, che torna nel ruolo di Spidey per la settima volta. "Stimo e sostengo tutti coloro che si prodigano per gli altri, senza chiedere nulla in cambio", prosegue l'attore.

Al centro del film, ovviamente, c'è Peter Parker che, dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home deve ricominciare un capitolo della sua vita, tra l'università e le sue responsabilità da "amichevole Uomo Ragno di quartiere" conscio che tutti coloro che conosceva hanno perso memoria di chi sia stato. Compresa MJ, interpretata da Zendaya.

Tom Holland, Zendaya e i veri eroi di oggi

Proprio Zendaya, che ha sfoggiato un abito 'ragnatela' vintage targato Armani, ha rivelato di avere "profonda stima per gli insegnati", perché "provengo da una famiglia di insegnati. Mia mamma era insegnate alle elementari, a Oakland, in California, dove sono nata. È un lavoro sottopagato che merita attenzione. Del resto, i giovani sono il futuro e i bambini devono essere protetti".

Foto in cover di Giulia Parmigiani.