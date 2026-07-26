Ryan Gosling sarà Ghost Rider: Marvel ufficializza il film e svela due dettagli chiave

Dopo anni di indiscrezioni e richieste dei fan, Marvel conferma il debutto di Ryan Gosling nel MCU: il film standalone sarà diretto da Shawn Levy.

Ryan Gosling entra ufficialmente nel MCU. L'attore interpreterà Ghost Rider nel nuovo film standalone dedicato al celebre personaggio Marvel, come annunciato durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2026.

Ryan Gosling al San Diego Comic-Con 2026 durante l'annuncio di Ghost Rider

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni sul possibile ingresso di Gosling nel MCU, Marvel ha finalmente confermato il progetto. E sul film ci sono già altri due importanti annunci ufficiali: sarà diretto da Shawn Levy e arriverà nelle sale nel 2028.

La possibilità di vedere Ryan Gosling nei panni di un personaggio Marvel era diventata una delle voci più discusse tra i fan negli ultimi anni. L'attore aveva già lasciato intendere che ci fossero stati contatti con lo studio, alimentando le ipotesi su un suo possibile debutto nel franchise. Ora l'attesa è terminata: Marvel Studios ha scelto Gosling come protagonista del nuovo film dedicato a Ghost Rider, uno dei personaggi più iconici dell'universo Marvel rimasti ancora senza un vero debutto cinematografico all'interno del MCU.

L'annuncio rappresenta anche un importante rilancio per lo "Spirito della Vendetta", dopo le precedenti trasposizioni cinematografiche realizzate da Sony con Nicolas Cage nel 2007 e nel 2012.

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Il film di Ghost Rider arriverà nel 2028

Il primo dettaglio confermato da Marvel riguarda la finestra di uscita. Il nuovo film di Ghost Rider è previsto per il 2028, anche se al momento lo studio non ha ancora rivelato informazioni sulla trama o sugli altri membri del cast. Il progetto sarà un film standalone, pensato per introdurre nuovamente il personaggio sul grande schermo e inserirlo all'interno della nuova fase del Marvel Cinematic Universe.

Shawn Levy dirigerà il film con Ryan Gosling protagonista

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Il secondo grande dettaglio annunciato riguarda il regista: Shawn Levy sarà alla guida del progetto. Levy ha già un rapporto consolidato con Marvel dopo aver diretto e prodotto Deadpool & Wolverine, uno dei maggiori successi recenti dello studio. Inoltre, il regista sta collaborando con Gosling anche per Star Wars: Starfighter, il nuovo film ambientato nell'universo di Guerre Stellari in uscita nel 2027.

E proprio questo dettaglio è stato al centro di un intervento del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, presente al Comic-Con. Feige ha raccontato di aver già visto il nuovo film di Star Wars e ha elogiato il lavoro di Ryan Gosling, definendolo capace di portare una nuova energia al franchise. Secondo Feige, l'attore ha dimostrato di avere il carisma necessario per guidare un grande progetto cinematografico, un elemento che potrebbe aver contribuito alla scelta di affidargli il ruolo di Ghost Rider.