Spider-Man, La città dei Vivi, Brad Pitt e tanto altro: il super listino Eagle per fine 2026

In occasione delle Giornate di Cinema Ciné di Riccione, Eagle Pictures ha svelato un listino decisamente imponente per la seconda metà del 2026. Un'offerta capace di spaziare dall'horror al grande blockbuster d'azione, fino ai titoli d'autore più attesi e al cinema per famiglie.

Un listino di grande impatto quello di Eagle Pictures

L'estate si accende con La casa: il rogo del male di Sebastien Venicek (8 luglio) e poi con l'attesissimo cinecomic Spider-Man: Brand New Day (26 luglio), seguiti ad agosto da Insidious: Fuori dall'altrove di Jacob Chase (19 agosto).

Come rapinare una banca, una scena

Settembre si preannuncia come un mese di fuoco: il 3 debuttano la commedia Fammi il piacere di Reem Kherici e l'action-comedy Come rapinare una banca di David Leitch, con la coppia formata da Nicholas Hoult e Zoe Kravitz. La programmazione prosegue il 9 con l'animazione per i più piccoli Paw Patrol: Missione Dinosauri di Carl Brunker, il 10 con l'adrenalina di Mutiny con Jason Statham.

Una scena di Resident Evil

Ancora, il 17 con La città dei vivi di Edoardo Gabriellini (lo vedremo a Venezia?) e con Resident Evil di Zach Cregger, per chiudere il 24 con Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio di David Ayer, che vede protagonista Brad Pitt.

Autunno e Natale, si punt al box office

L'autunno non è da meno: oltre a Me, You di Bille August, ottobre si apre con il thriller Verity interpretato da Dakota Johnson (1° ottobre), seguito da un altro titolo super atteso, The Social: Il prezzo della verità di Aaron Sorkin (8 ottobre), e poi l'adattamento di Street Fighter di Kitao Sakurai (15 ottobre) e Klara e il Sole di Taika Waititi con Amy Adams e Jenna Ortega (22 ottobre).

Il gran finale promette di dominare il box office: il 26 novembre segna il ritorno della saga cult con Ti presento i Fotter con Robert De Niro e Ben Stiller, mentre a dicembre ecco Novembre 1963 con John Travolta (3 dicembre), Jumanji: Open World (25 dicembre) e, per chiudere l'anno in grande stile, Rocky Sono io di Peter Farrelly (31 dicembre).

I film del listino Eagle Pictures