Spider-Man: Across the Spider-Verse, quante versioni di Spider-Man appariranno nel sequel?

Esattamente, quante versioni di Spider-Man possiamo aspettarci in Spider-Man: Across the Spider-Verse? Risponde uno dei registi del film.

Il Ragnoverso è immenso, e se c'è una cosa che sappiamo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, è che ne esploreremo varie parti, e vedremo tante nuove iterazioni dell'Uomo Ragno (o come le chiamano soliatamente, Spider-People). Ma quante versioni del personaggio potremmo incontrare anche solo di sfuggita nell' attesissimo film Marvel Sony?

Un tentativo di rispondere a questa domanda è stato fatto da Justin Thompson, co-regista della pellicola, che ai microfoni di Collider (via CBR) ha parlato dell'atteso sequel animato.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà il film d'animazione più lungo di sempre a Hollywood

Quanti Spider-Man entrano in un solo film?

Facendo riferimento proprio alla dicitura Spider-People, sembrerebbe che, includendo personaggio che son solo di passaggio o non hanno una rilevanza specifica, il numero andrebbe oltre i 200, mentre escludendoli, si arriverebbe quasi a 100.

"Il numero esatto? Oh mamma, non saprei, abbiamo continuato ad aggiungerne fino all'ultimo" ha rivelato Thompson "Sarò molto sincero, abbiamo appena terminato di lavorare al film, tipo nelle ultime due settimane, quindi non credo che abbiamo avuto il tempo di fermarci e contarli tutti. Ma credo fossero qualcosa come 280 l'ultima volta che ho controllato".

"Per essere chiari, però, questo non vuol dire che si tratti di personaggi unici e specifici, che possiate riconoscere distintamente. Intendo una qualsiasi variazione di Spider-Man" ci tiene a precisare, e conclude "Ma se intendete personaggi con un nome e tutto, direi più o meno 95".

Chi e cosa vedremo in Spider-Man: Across the Spider-Verse

"Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di 'Spider-Eroi' incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri 'Ragni' e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più" recita la sinossi ufficiale del film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà "una storia d'amore tra Miles e Gwen", anticipa Amy Pascal

In Spider-Man: Across the Spider-Verse ritroveremo, oltre a Miles Morales (Shameik Moore) anche Gwen Stacy/Spider-Woman (Hailee Steinfeld), Peter B. Parker/Spider-Man (Jake Johnson) e Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac, e a loro si aggiungeranno, tra gli altri, Drew/Spider-Woman (Issa Rae), Pavitr Prabhakar/Spider-Man India (Karan Soni), Hobart "Hobie" Brown/Spider-Punk (Daniel Kaluuya) e Ben Reilly/Scarlet Spider (Andy Samberg)

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà dal 1 giugno al cinema.