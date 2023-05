Spider-Man: Across the Spider-Verse, prime reazioni: 'vera opera d'arte', 'più triste e cupo del previsto'

Ecco le prime reazioni della critica americana dopo la visione di in anteprima di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Le prime reazioni dopo l'anteprima di Spider-Man: Across the Spider-Verse lodano il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo definendolo "una vera opera d'arte", ma anche "più cupo e triste" del previsto.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una sequenza

Frutto di una lunga lavorazione, Spider-Man: Across the Spider-Verse prende il via un anno dopo gli eventi del primo film. Miles Morales/ Spider-Man (Shameik Moore) viene avvicinato da Gwen Stacy/ Spider-Woman (Hailee Steinfeld) per aiutarla a portare a termine una missione che salverà ogni universo dal supercriminale Spot (Jason Schwartzman). Insieme, Miles e Gwen viaggiano attraverso il Multiverso, dove incontrano la Spider-Society, guidata da Miguel O'Hara (Oscar Isaac).

L'uscita italiana di Spider-Man: Across the Spider-Verse è prevista per il 1 giugno.

Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima"

Prime reazioni critiche entusiaste

Il caporedattore di CinemaBlend Sean O'Connell ha scritto su Twitter che il film "vive un gradino sopra il capolavoro. È una vera opera d'arte. Ogni fotogramma merita di essere esposto in un museo. Le battute e gli accenni alla tradizione di Spider-Man sono perfetti".

Brian Davids dell'Hollywood Reporter sostiene che Across the Spider-Verse sia "più oscuro e più triste di quanto mi aspettassi, ma necessario". Davids ha anche elogiato la performance di Hailee Steinfeld nei panni di Gwen.

Nel frattempo, la collaboratrice di Rotten Tomatoes Tessa Smith ha scritto che "Across the Spider-Verse alza l'asticella a un livello che sembrava impossibile, Ci sono colpi di scena scioccanti, sorprese inaspettate e una storia che ha davvero senso per il folle mondo del multiverso in cui tutti ci siamo tuffati a capofitto".

Mike Ryan di Uproxx concorda con le impressioni positive, affermando: "Non sorprende che il sequel sia eccezionale. Miles che vuole solo essere accettato per quello che è".

Tuttavia, non tutti hanno amato il film. Il caporedattore di This Week Media, Eze Baum, ha affermato che il film

alla fine "non riesce ad avvicinarsi all'originale, principalmente a causa del fatto che dà la priorità al fan service rispetto a una storia forte".