Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà "una storia d'amore tra Miles e Gwen", anticipa Amy Pascal

Spider-Man: Across the Spider-Verse è tra i sequel più attesi dell'anno, e ora la produttrice Amy Pascal ha svelato quale sarà il cuore del nuovo film d'animazione Marvel: la storia d'amore tra Miles Morales e Gwen Stacy.

Empire Magazine ci aveva già fornito qualche anticipazione su Spider-Man: Across the Spider-Verse, tra dichiarazioni e nuove immagini - incluso uno scatto che mostra lo scontro tra l'Avvoltoio e Spider-Man 2099 - ma ora sono i produttori Chris Miller e Amy Pascal ad offrire qualche dettaglio in più sul film.

Ai microfoni della testata, Pascal ha infatti commentato affermando "Il rischio con i sequel è esagerare con l'intento di renderlo ancor più grande del film precedente. Ma puoi imbellirlo quanto vuoi, non avrà senso se non ci sarà un'ancora emotiva che ti fa importare qualcosa di storia e personaggi".

Per questo, Spider-Man: Across the Spider-Verse si focalizzerà sui giovani eroi protagonisti, e "sarà una storia d'amore tra Miles e Gwen", tra incomprensioni e gelosie... Sembra infatti che un certo Hobie Brown a.k.a. Spider-Punk (Daniel Kaluuya) farà da terzo incomodo (lui e le Converse che regalerà a Gwen).

Tutto questo, combinato all'azione e all'avventura multidimensionale, nonché un inconfondibile e persino più evoluto stile grafico rispetto al film precedente, ci farà venire ancor più voglia di Spider-Verse. E, promette Chris Miller, se vi è piaciuto Everything Everywhere All at Once, potreste trovarci anche delle somiglianze: "Con i nostri film è un po' come ciò che hanno fatto i Daniels in Everything Everywhere All At Once. Avrai tutto lo spettacolo e l'azione che vuoi, assieme alla 'follia visiva', ma il film deve avere come focus il percorso emotivo dei personaggi, qualcosa in grado di risuonare anche nei cuori degli spettatori".

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà a giugno al cinema.