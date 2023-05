Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà il film d'animazione più lungo di sempre a Hollywood

Emergono nuove indiscrezioni sulla durata di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sembra proprio che sarà il film d'animazione più lungo mai fatto a Hollywood.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, film che segnerà il ritorno sul grande schermo di Miles Morales, è il più atteso dai fan in questa stagione estiva rovente in cui arriveranno anche blockbuster come Mission: Impossible 7 e The Flash. Adesso sono emersi nuovi rumor sulla durata del film animato che potrebbe stabilire un record.

Il film d'animazione americano più lungo di sempre?

Stando alle indiscrezioni dello scooper Cryptic4KQual, Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà una durata di 2 ore e 20 minuti, rendendolo di fatto il film d'animazione più lungo mai realizzato da uno studio americano. Potrebbe quindi battere il record di Consuming Spirits (2012), che durava 2 ore e 16 minuti. Al secondo posto della classifica troviamo il film animato de Il Signore degli Anelli con 2 ore e 12 minuti e al terzo posto I am Nightmare con 2 ore e 8. Al quarto e al quinto troviamo rispettivamente Fantasia, 2 ore e 6 minuti, e Heart String Marionette, 2 ore e 1 minuto.

Di cosa parla Spider-Man: Across The Spider-Verse?

Questa la sinossi di Spider-Man: Across the Spider-Verse: Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles Morales si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà nei cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.