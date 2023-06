Spider-Man: Across the Spider-Verse torna primo al box office USA, The Flash peggior crollo degli incassi DC

Con un sorprendente colpo di coda, Spider-Man: Across the Spider-Verse riconquista la vetta del botteghino americano a quattro settimane dall'uscita, mentre The Flash segna il peggior crollo nel secondo weekend della storia DC.

Il crollo brutale negli incassi di The Flash nel secondo weekend riporta Spider-Man: Across the Spider-Verse in vetta all'ultimo box office USA di giugno. A quattro settimane dall'uscita in sala il cinecomic animato Sony acclamato dalla critica e premiato dal pubblico incassa altri 19,3 milioni che gli permettono di superare i 317 milioni complessivi in patria e i 560 a livello globale. È raro che un film ritorni in cima alle classifiche così tanto tempo dopo l'uscita, specialmente nel caldo della stagione cinematografica estiva, eppure l'amichevole Uomo Ragno di quartiere si gode il successo imprevisto dall'alto della classifica incassi. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse.

Dopo un'apertura tutt'altro che brillante, il film d'animazione Disney/Pixar Elemental difende la seconda posizione aggiungendo 18,5 milioni agli incassi che arrivano a quota 65 milioni in patria e 121 milioni a livello globale. La pellicola, che sembra dar segni di ripresa dopo aver segnato la seconda peggior apertura nella storia di Pixar, ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

E veniamo al crollo di The Flash, che segna un'emorragia di incassi del 73% rispetto al primo weekend. Record negativo per il cinecomic con Ezra Miller, che incassa solo 15,3 milioni da 4.256 sale e segna il peggior calo di incassi nella seconda settimana nella storia della DC. Prima di The Flash, Black Adam aveva visto un calo del 59% e Shazam! Furia degli Dei del 69%; entrambi i film si sono rivelati notevoli perdite di denaro per lo studio. Come rivela la nostra recensione di The Flash, il film vede Barry Allen scombinare la linea temporale della sua dimensione per tentare di prevenire l'omicidio della madre.

Discreto debutto per Fidanzata in Affitto. La scatenata commedia vietata ai minori con Jennifer Lawrence ha aperto al quarto posto con 15 milioni di incasso da 3.208 sale, e una media per sala di 4.076 dollari. Come rivela Variety, gli analisti si aspettavano di più dal film della Sony diretto da Gene Stupnitsky che ha un budget di 45 milioni e vede come protagonista uno dei più grandi nomi di Hollywood. All'inizio di quest'anno, ad esempio, il selvaggio Cocainorso della Universal è riuscito a raccogliere 23,2 milioni nel suo weekend di apertura senza aver nomi di spicco nel cast. Qui trovate la recensione di Fidanzata in Affitto, che ha incassato 9,5 milioni sui mercati esteri di 48 paesi. Numeri promettenti considerato che le commedie tendono ad avere un fascino limitato all'estero.

Quinto, Transformers: Il Risveglio incassa altri 11,6 milioni che portano il film a un totale domestico di 123 milioni e a un totale globale di 323 in cinque settimane. Da tener conto che il film di Steven Caple Jr. interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback è costato 200 milioni di dollari. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio.