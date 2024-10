Spider-Man 4: il Doctor Doom di Robert Downey Jr. sarà nel film con Tom Holland

L'unica notizia ufficiale su Spider-Man 4 è che sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Oltre a questo, tutto ciò che abbiamo a disposizione sono solo voci.

Inizialmente, ci era stato detto che il piano prevedeva un'avventura di strada che avrebbe messo Spider-Man e Daredevil contro il nuovo sindaco di New York, Wilson Fisk. Gli scioperi dell'anno scorso hanno però cambiato le cose e il film si trova ora incastrato tra le prime due stagioni di Daredevil: Born Again stagioni e Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Spider-Man 4: si cerca una nuova protagonista femminile; Zendaya abbandona il franchise?

Il Dottor Destino apparirà in Spider-Man 4

Recentemente abbiamo sentito che Spider-Man si riunirà con i suoi amici del Multiverso, gli Amazing e Friendly Neighborhood Spider-Men, e potenzialmente anche con Venom per combattere il Re in Nero, Knull. Ora lo scooper MyTimeToShineH ha diffuso un ulteriore entusiasmante aggiornamento: "posso rivelare che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. avrà un ruolo in Spider-Man 4". Sì, sembra che Destino si unirà alla mischia!

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland e Robert Downey Jr. nel nuovo trailer del film

Se Avengers: Doomsday si concluderà con un'Incursione, allora Victor Von Doom sarà probabilmente lasciato a governare su ciò che è rimasto e potrebbe incaricare Peter Parker di fermare Knull. Per la Sony varrà la pena di pagare a Downey la cifra che vorrà per la sua apparizione, visto che senza dubbio si ricorderanno del suo impatto su Spider-Man: Homecoming nel 2017. E per i Marvel Studios, Spider-Man 4 - che si dice si intitolerà Spider-Man: King in Black - diventa un modo conveniente per colmare il divario tra i due prossimi film sugli Avengers.

Staremo a vedere, ma anche se la storia di strada è stata rimandata, è difficile non essere entusiasti del modo in cui questo film sta iniziando a prendere forma. Spider-Man 4 dovrebbe uscire nelle sale a luglio 2026.