Spider-Man 4: si cerca una nuova protagonista femminile; Zendaya abbandona il franchise?

Voci ancora da conferma parlano di casting per una nuova protagonista femminile, il che lascia intendere che per MJ sia giunto il momento di congedarsi dal franchise.

Secondo quanto anticipato, le riprese di Spider-Man 4 dovrebbero prendere il via nel corso del 2025. Da quanto anticipato finora, avrebbe preso il via il casting per affiancare una nuova protagonista femminile alla star Tim Holland e in molti si chiedono se rivedremo la MJ di Zendaya.

Secondo lo scooper MyTimeToShineHello, il casting legato al film vedrà anche la ricerca di un nuovo cattivo. Ecco cosa scrive lo scooper su Twitter:

"Le riprese di Spider-Man 4 inizieranno nel Regno Unito alla fine di maggio 2025, stanno scegliendo una nuova protagonista femminile e un nuovo protagonista maschile che facciano da contraltare a Peter".

Chi potrebbe prendere il posto di Zendaya?

Ora che la sua carriera è lanciatissima, Zendaya potrebbe sentirsi stretto un ruolo fisso nel franchise Marvel tanto da decidere di non fare ritorno in Spider-Man 4 oppure di avere una presenza drasticamente ridotta.

D'altronde l'incantesimo di Doctor Strange nel finale di Spider-Man: No Way Home cancella la memoria di Peter Parker e della sua identità segreta dal multiverso. Due settimane dopo, Peter Parker decide di far visita a MJ per ripresentarsi a lei e a Ned, ma poi abbandona l'idea.



Spider-Man: nuovi dettagli sul futuro di Tom Holland nel MCU

Riagganciandosi a questo finale, Spider-Man 4 potrebbe rappresentare un nuovo inizio per l'Uomo Ragno nell'MCU. Secondo le teorie dei fan il film potrebbe rappresentare l'occasione per introdurre il personaggio di Black Cat. Nei fumetti Marvel Gatta Nera, il cui vero nome è Felicia Sara Hardy, è una supercriminale nonché una delle comprimarie più importanti dell'Uomo Ragno, con il quale ha avuto in passato una burrascosa relazione. Se tanto ci dà tanto, in futuro la vita privata di Peter Parker potrebbe intraprendere una direzione decisamente più vivace.