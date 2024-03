Spider-Man 4, Sam Raimi: 'Voglio farlo, ma al momento opportuno'

Dopo il ritorno di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man in No Way Home, l'idea di un quarto capitolo della sua saga non è più un'utopia, così la pensa anche Sam Raimi, che proprio come i fan vorrebbe realizzare il sequel e continuare le avventure del suo Peter Parker.

Intervenendo a una convention durante il fine settimana, Sam Raimi ha rivelato a un fan entusiasta (tramite il suo account X) quanto segue: "Mi ha detto che ci sono possibilità che questo accada semplicemente perché ha il nostro stesso desiderio. Ma se deve accadere, sarà al momento giusto". C'è un po' di esagerato ottimismo in questa dichiarazione, ma mai dire mai come sempre a Hollywood.

Sono passati 17 anni dall'ultima volta che Sam Raimi si è messo dietro la macchina da presa per un film su Spider-Man. Dopo che la trilogia originale aveva incassato più di 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, il quarto capitolo era stato ufficialmente messo in cantiere all'epoca ed era tutto pronto per le riprese, quando improvvisamente Raimi e il cast abbandonarono tutto per divergenze creative con la Sony.

Attualmente, Sony e Marvel Studios avrebbero idee diverse sullo Spider-Man 4 con Tom Holland, in quanto la prima vorrebbe una storia più multiversale con molti personaggi, mentre la seconda vorrebbe rimanere ancorata a una storia con i piedi per terra, con la probabile inclusione di personaggi come Daredevil e Kingpin.

Sam Raimi su Spider-Man 4: "Penso spesso al film che sarebbe potuto essere"

Secondo quanto anticipato, inoltre, il quarto capitolo della saga di Spider-Man vedrà il ritorno di Tom Holland e Zendaya Coleman, rispettivamente, nei ruoli di Peter Parker/Spider-Man e M.J. Nonostante si sappia poco del film, qualche mese fa è circolato un folle rumor sul ritorno di uno dei villain in Spider-Man 4 oltre a una possibile data di uscita.