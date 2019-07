Sam Raimi su Spider-Man 4: "Penso spesso al film che sarebbe potuto essere"

Spider-Man 4 per Sam Raimi è un po' come un figlio mai nato: il regista ha parlato di quel quarto capitolo della saga, mai realizzato, con toni a metà tra nostalgia e rimpianto.

"Penso sempre a quel film" - ha ammesso Sam Raimi in un'intervista con Yahoo Entertainment - "E' difficile non pensarci perché ogni estate esce un nuovo film di Spider-Man! E quando ne hai uno che non è mai nato" - il regista usa proprio questo termine, come se il suo Spider-Man 4 fosse un bambino che non ha avuto possibilità di venire alla luce - "Non pensi ad altro che al film che sarebbe potuto essere. Ma cerco di concentrarmi sul futuro e di non guardare al passato."

Sam Raimi dirige Kirsten Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man

Sam Raimi era pronto a girare il suo quarto film sull'Uomo Ragno quando, nel 2010, Sony decise di cancellare il film per dare un nuovo inizio al franchise con The Amazing Spider-Man. Proprio qualche giorno fa sono stati svelati alcuni dettagli su Spider-Man 4: il Peter Parker di Tobey Maguire si sarebbe dovuto scontrare con Mysterio, Vulture (interpretato da John Malkovich) e Vultress (Anne Hathaway), che a sua volta si sarebbe trasformata in Black Cat.

Purtroppo il film fu cancellato dopo forti divergenze tra Sam Raimi e Sony che, a quanto pare, premeva per far uscire il film nel maggio 2011 mentre il regista aveva chiesto più tempo per realizzare il suo film.

Nei giorni scorsi Sam Raimi ha svelato che insieme a Bruce Campbell starebbe pensando ad un nuovo film de La casa, saga che dopo tre film di culto era proseguita con una serie TV.