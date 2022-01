Spider-Man 4, Sam Raimi sul sequel: "La sceneggiatura era pronta"

Gli spettatori sono andati a tanto così dalla visione di un quarto episodio del franchise di Spider-Man diretto da Sam Raimi. Secondo quanto riportato da Screen Rant, infatti, la sceneggiatura di Spider-Man 4 era già pronta prima che il sequel venisse cancellato da Sony Pictures.

James Vanderbilt, sceneggiatore di The Amazing Spider-Man 1 e 2, ha rivelato che la sceneggiatura finale di Spider-Man 4 di Sam Raimi era già pronta e che la distribuzione del film era stata fissata per il 2011. Il progetto, però, è stato cancellato da Sony Pictures. Vanderbilt ha raccontato: "Sì, per Spider-Man 4 avevamo una sceneggiatura completa pronta ma Sony Pictures ha contattato altri grandi scrittori per migliorarla. Hanno cambiato alcune cose, e circa un anno dopo lo studio ha capito di voler percorrere una strada differente".

A quel punto, le negoziazioni hanno portato Sam Raimi e Tobey Maguire ad abbandonare il progetto e Sony Picutres a preferire un reboot a un sequel. Infine, il ruolo da protagonista è stato affidato ad Andrew Garfield.

Nell'ultima installazione della saga di Spider-Man dei Marvel Studios (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home), assistiamo alla partecipazione dei supereroi interpretati da Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Ovviamente, tale reunion ha spinto la nostalgia dei fan a immaginare la realizzazione di Spider-Man 4, diretto da Sam Raimi e interpretato da Maguire. Cosa c'è di vero in queste voci di corridoio che confermerebbero tali ipotesi? Beh, non ci resta altro da fare che attendere eventuali sviluppi!