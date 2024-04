Matrix 5: Drew Goddard sta sviluppando il nuovo film della saga

Matrix 5 è attualmente in fase di sviluppo: Warner Bros ha annunciato che un nuovo film della saga potrebbe in futuro arrivare nelle sale. Alla regia non ci saranno le sorelle Lana e Lily Wachowski, ma Drew Goddard.

Il nuovo capitolo della storia

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

Il capitolo precedente, Matrix Resurrections, era arrivato nel 2021 e attualmente non è stato svelato se i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss saranno coinvolti nel quinto capitolo.

Nel cast del recente film c'erano anche Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra Jones.

Drew Goddard si occuperà della sceneggiatura del film, della regia e della produzione insieme a Sarah Esberg, tramite la loro Goddard Textiles.

Nel team della produzione ci sarà anche Lana Wachowski, che aveva diretto il quarto film.

Matrix Resurrections, Keanu Reeves: "Odio la parola speranza: per cambiare le cose bisogna agire!"

Le dichiarazioni dei filmmaker

Jesse Ehrman, presidente di Warner Bros Motion Pictures, ha dichiarato: "Drew è arrivato con una nuova idea che crediamo tutti sia un modo incredibile per continuare il mondo di Matrix, onorando quello che Lana e Lilly hanno iniziato oltre 25 anni fa e offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per la saga e per i personaggi. L'intero team di Warner Bros Discovery è elettrizzato per il fatto che Drew realizzi questo nuovo film di Matrix, aggiungendo la sua visione al canone cinematografico su cui per venticinque anni hanno lavorato le sorelle Wachowski lavorando qui nel nostro studio".

Goddard ha invece aggiunto: "Non è un'iperbole dire che i film di Matrix hanno cambiato il cinema e la mia vita. L'abilità artistica squisita di Lana e Lilly mi ispira quotidianamente e sono incredibilmente grato per l'opportunità di raccontare storie nel loro mondo". Drew ha scritto le sceneggiature di film come The Martian, Cloverfield e World War Z.

La saga di Matrix ha debuttato nel 1999. Al termine della trilogia è stato realizzato il quarto capitolo che, nel 2021, aveva debuttato nelle sale e in contemporanea in streaming su HBO Max, incassando solo 159 milioni di dollari a fronte di un budget di 190 milioni.