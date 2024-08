Spider-Man 4 in arrivo nel 2026? Un nuovo report potrebbe aver svelato la data

Mentre i fan celebrano ancora lo "Spider-Man Day" del primo agosto, l'attesa per il prossimo capitolo della saga del supereroe Marvel è alle stelle. Nonostante Marvel Studios e Sony Pictures non abbiano ancora ufficialmente annunciato "Spider-Man 4", alcuni indizi suggeriscono che il film potrebbe debuttare nel 2026.

Spider-Man 4: in uscita nel 2026, secondo il nuovo calendario Marvel

Recentemente, la Disney ha rimosso un film dal programma di uscite del 24 luglio 2026, lasciando tre titoli MCU per quell'anno: "Avengers: Doomsday" il 1° maggio 2026 e probabilmente "Blade" il 13 febbraio 2026. La data del 6 novembre 2026 rimane un mistero. Questo spostamento alimenta le speculazioni su "Spider-Man 4", soprattutto considerando che Sony deve iniziare la produzione del film entro settembre prossimo per mantenere i diritti del franchise.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Poiché "Spider-Man 4" non è tecnicamente un film dei Marvel Studios, potrebbe comunque uscire nel 2025. La Disney potrebbe aver ceduto lo slot del 24 luglio a Sony, un periodo tradizionalmente favorevole per il lancia-ragnatele. Febbraio e novembre sembrano meno probabili, poiché un'uscita nel 2027 tra "Avengers: Doomsday" e "Avengers: Secret Wars" avrebbe implicazioni significative sulla trama.

Gli scioperi dell'anno scorso hanno complicato i piani, ma secondo Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, il lavoro su "Spider-Man 4" è in corso. "Amy [Pascal] e io ci stiamo lavorando," ha dichiarato Feige, aggiungendo che una bozza della sceneggiatura sarà pronta a breve. Tuttavia, il regista Jon Watts, che ha diretto i precedenti tre film, potrebbe non essere disponibile, e Marvel Studios sta considerando nuovi registi.

Spider-Man 4: Tom Holland conferma che si prenderà una pausa prima di tornare nel MCU

Tom Holland tornerà nel ruolo di Peter Parker, con Zendaya nel ruolo di MJ. Si vocifera che Sydney Sweeney interpreterà Black Cat, mentre Charlie Cox (Daredevil), Vincent D'Onofrio (The Kingpin) e Paul Rudd (Ant-Man) potrebbero fare apparizioni nel film. Tra i registi potenziali per "Spider-Man 4" circolano nomi come Justin Lin ("Fast & Furious"), Drew Goddard ("The Cabin in the Woods") e Adam Wingard ("Godzilla x Kong: The New Empire").