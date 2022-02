Spider-Man 4: Tom Holland conferma che si prenderà una pausa prima di tornare nel MCU

Spider-Man 4 sembra destinato a essere realizzato, tuttavia i fan potrebbero dover attendere piuttosto a lungo: Tom Holland ha accennato al desiderio di concedersi una pausa dal mondo della Marvel.

La giovane star è attualmente impegnata nella promozione di Uncharted e ha spiegato la situazione in una nuova intervista rilasciata a CinePOP.

Tom Holland, parlando delle possibili riprese di Spider-Man 4, ha sottolineato: "Tornerò sul set per girare una serie tv per Apple, progetto che mi entusiasma molto... Ma posso dire con sicurezza che dopo la fine delle riprese di quello show mi prenderò una pausa".

L'attore, recentemente, aveva inoltre spiegato perché pensa sia necessario attendere un po' prima di rivedere Peter Parker sul grande schermo: "Dal mio punto di vista di interprete di Spider-Man penso sia importante fare una pausa. Abbiamo bisogno di permettere agli spettatori di lasciarlo respirare e capire dal punto di vista di tono come riporteremo in scena questo personaggio, se lo faremo. Penso che farlo apparire per un cameo andrebbe contro quello scopo... Penso che ciò che dobbiamo fare con Spider-Man sia dargli tempo e lasciare in un certo senso che sia il pubblico a dirci ciò che vuole".

I produttori dei film dedicati alle avventure del giovane supereroe dovranno infatti capire, tenendo inoltre conto come si evolverà il Marvel C inematic Universe con i nuovi progetti, in che modo riportare in scena il personaggio e se dare spazio in qualche modo, oppure no, alle versioni interpretate da Andrew Garfield e Tobey Maguire.