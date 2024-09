Spider-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta

Nuove indiscrezioni svelano quali cattivi i Marvel Studios avevano inizialmente preso in considerazione per Spider-Man 4.

I piani originali prevedevano che Spider-Man 4 fosse una storia di strada che ruotava intorno a Peter Parker e Daredevil che si alleavano per combattere il sindaco Wilson Fisk. Si prevedeva che Ant-Man sarebbe stato coinvolto nella storia e che il film sarebbe uscito nel 2025, finché gli scioperi dell'anno scorso non hanno causato il caos a Hollywood.

Ora il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026, a cavallo tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il Peter Parker di Tom Holland sarà presumibilmente il protagonista del primo film, quindi una semplice storia di strada non funzionerà più, soprattutto se Doomsday si concluderà con la distruzione della Terra-616 e la creazione di una nuova realtà simile a Battleworld.

Ieri, The Cosmic Circus ha riferito che il piano prevede che Spider-Man 4 sia incentrato sulla collaborazione tra Peter e il Venom di Tom Hardy per combattere Knull, Dio dei Simbionti, che cerca di avvolgere il Multiverso nell'oscurità.

Spider-Man 4 con Andrew Garfield? L'attore risponde

I piani originali e i cattivi presi in considerazione

Il sito ha poi condiviso nuovi dettagli su ciò che i Marvel Studios stavano considerando per un film che un tempo sembrava destinato a essere un sequel di Daredevil: Born Again (che non funziona più a seguito di una revisione creativa e del fatto che la seconda stagione non inizierà la produzione prima della fine dell'anno).

A quanto pare, per Spider-Man 4 erano stati presi in considerazione diversi cattivi, tra cui l'organizzazione criminale segreta Maggia, Mister Negativo, Spencer Smythe, lo Scorpione e Prowler. È interessante notare che "la Marvel ha ancora intenzione di raccontare questa storia... ma forse dovremo aspettare ancora un po'".

Destin Daniel Cretton dirigerà Spider-Man 4, mentre gli autori di Spider-Man: No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers torneranno a scrivere la sceneggiatura. Non sono stati rivelati dettagli ufficiali, quindi tutto ciò che leggete va preso con un po' di accortezza al momento.

"La risposta immediata è che vorrò sempre fare film su Spider-Man", ha dichiarato Holland a Deadline all'inizio di quest'anno. "Devo la mia vita e la mia carriera a Spider-Man. Quindi la risposta immediata è sì. Vorrò sempre fare di più".