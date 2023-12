Spider-Man 4, Anne Hathaway: 'Sam Raimi mi ha ingaggiato come Black Cat ma non ho neanche messo il costume'

Anne Hathaway è stata scritturata per il ruolo di Black Cat in Spider-Man 4 di Sam Raimi, ma il film è stato cancellato prima che lei potesse indossare il costume o leggere il copione. A raccontarlo è stata l'attrice stessa intervistata al podcast Happy Sad Confused.

Anne Hathaway era pronta a interpretare Felicia Hardy, alias Gatta Nera, al fianco di Tobey Maguire nel quarto capitolo sull'Uomo Ragno di Sam Raimi, ma poi la Sony Pictures ha deciso di non continuare la storyline Raimi-Maguire. "Non ho mai indossato il costume e non ho letto un copione. Ho ottenuto la parte e...credo tocchi più ai produttori raccontare quella storia, se mai decidessero di farlo. L'universo di Spider-Man è diventato così enorme ed emozionante. Continua a reinventarsi quindi non vorrei farla più grossa del necessario", ha detto l'attrice.

La parte di Catwoman

La Hathaway non ha potuto interpretare Black Cat ma ha successivamente ottenuto la parte di Catwoman nella trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan. "Se Spider-Man 4 fosse stato realizzato, non so se sarei stata presa in considerazione per Il cavaliere oscuro - Il ritorno", ha osservato l'attrice. "Forse Nolan avrebbe detto: 'No, è occupata in un altro universo'. Quindi nessun rimpianto, il ruolo giusto trova la persona giusta, a volte sei tu e a volte no. Quando non succede, devi avere fiducia in te stesso e continuare ad andare avanti. Sembra banale, ma bisogna sempre essere grati" ha aggiunto l'attrice di Interstellar.

Anne Hathaway sarà protagonista al fianco di Jessica Chastain di Mothers' Instinct, remake di Doppio Sospetto. Inoltre l'attrice fa parte del cast del morboso thriller Eileen diretto da William Oldroyd e basato sull'omonimo romanzo basato di Ottessa Moshfegh.