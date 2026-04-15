Anne Hathaway e il ruolo da popstar in Mother Mary: "Mi sono ispirata a Beyonce"

Anne Hathaway ha rivelato a chi si è ispirata per recitare nel film Mother Mary, diretto da David Lowery.

L'attrice premio Oscar, sul grande schermo, ha avuto il ruolo di una popstar e si è messa alla prova dal punto di vista vocale e interpretativo.

Uno stile vocale diverso dal passato

Rispondendo ad alcune domande dei fan che hanno potuto ascoltare in anteprima la colonna sonora di Mother Mary dopo i brani usati per i trailer, Anne Hathaway ha ricordato che ha già cantato in passato per dei progetti cinematografici, ma questa è stata un'esperienza totalmente diversa.

L'attrice ha raccontato: "Sono cresciuta in una casa con una cantante fenomenale: mia madre è una straordinaria cantante di musical, con una voce potentissima. Io ho una voce completamente diversa, molto più dolce. Quindi, nella mia testa, non mi sono mai considerata una vera cantante perché non faccio quello che fanno le vere cantanti. Quando ero piccola, pensavo 'Whitney Houston, quella sì che è una vera cantante', ma io non riesco a fare acuti del genere. Ora che sono più grande, però, capisco che mi paragonavo a qualcuno che aveva una voce che sembrava toccata da Dio".

La protagonista del film ha poi sottolineato: "Quindi, quando ho ottenuto questa parte, è stato un modo di cantare completamente nuovo, e mi ha spiazzata per molto tempo. Ci sono voluti circa due anni prima che riuscissi a capirla. E gran parte del lavoro è consistito nello studiare quello che facevano le altre cantanti e cercare di capire, francamente, perché avessero una voce così bella".

La fonte di ispirazione di Anne

Per raggiungere il suo obiettivo e offrire una performance convincente di una star della musica, Anne ha rivelato la sua preparazione: "Ho ascoltato 'American Requiem' di Beyoncé, ancora e ancora e ancora. La sua tecnica in quella canzone è così ipnotica e sorprendente: e ascoltare il suo fraseggio, la sua musicalità, capire la storia della sua voce che l'ha portata a essere in grado di produrre quel suono così pulito, così presente".

La star del cinema ha quindi raccontato che si è convinta di poter lavorare sulla sua voce: " Ed è stata una vera sfida, è stato come imparare una nuova lingua".