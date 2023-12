Mothers' Instinct: cast, trama e tutto ciò che sappiamo sul thriller con Anne Hathaway e Jessica Chastain

Mothers' Instinct è il prossimo thriller psicologico che vedrà come protagoniste Anne Hathaway e Jessica Chastain nel ruolo di due migliori amiche che durante gli anni '60 vivono un'esistenza idilliaca e apparentemente armoniosa.

Il film è un remake di Doppio Sospetto, che ha conquistato ben 9 Magritte Awards (la versione belga degli Oscar) sia un adattamento del romanzo Derrière la Haine della scrittrice Barbara Abel. Dai dettagli del cast, alla trama, ecco tutto ciò che sappiamo finora su Mother's Instinct.

Quando e dove guardare Mother's Instinct?

La data di uscita del film non è ancora stata rivelata. L'anno scorso però sono emerse online alcune immagine dal set. Le riprese si sarebbero concluse nel luglio del 2022. Le foto ritraevano le attrici con vestiti e acconciature anni '60. Non è stato diffuso ancora un trailer.

Il cast

Le vincitrici premio Oscar Anne Hathaway e Jessica Chastain interpretano due migliori amiche che litigano a seguito di un tragico incidente. Altri nomi legati al film sono Josh Charles e Anders Danielsen Lie che dovrebbero interpretare i mariti di Hathaway e Chastain. Anche l'attrice di Gossip Girl Caroline Lagerfelt si unirà al progetto, ma il suo ruolo non è stato ancora rivelato.

Memory: Jessica Chastain e Peter Sarsgaard nello struggente trailer del film di Michel Franco

Regia e sceneggiatura

Benoit Delhomme è il regista di Mother's Instinct e questo sarà il suo debutto alla regia dopo aver lavorato come direttore della fotografia in film come L'amante di Lady Chatterley e La Spia - A Most Wanted Man. La sceneggiatura è scritta da Sarah Conradt che aveva già lavorato a due episodi di 50 States of Fright. NEON ha acquisito i diritti di distribuzione di Mother's Instinct, che sarà prodotto da Hathaway, Chaitain e Kelly Carmichael (questo ultimi con la società di produzione Freckle Films).

Roma 2023: Anne Hathaway e Thomasin McKenzie nel trailer dell'oscuro thriller Eileen

Il remake

Il film è un remake della pellicola belga Doppio sospetto, diretta da Olivier Masset-Depasse che rappresenta anche il primo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Barbara Abel. Il film belga è stato acclamato dalla critica e ha vinto il premio come miglior lungometraggio al Chicago International Film Festival oltre a 9 premi ai Magritte Awards.

Di cosa parla Mothers' Instinct?

Ecco la sinossi del film riportata da Deadline: "La storia è ambientata all'inizio degli anni '60 e racconta quello che accade alle migliori amiche e vicine Alice (Jessica Chastain) e Celine (Anne Hathaway), che vivono un'esistenza idilliaca e tradizionale all'insegna di vialetti curati, mariti di successo e figli della stessa età. La perfetta armonia va però in mille pezzi dopo un tragico incidente. Il senso di colpa, i sospetti e la paranoia mettono alla prova questo legame quasi in stile sorelle e inizierà una battaglia psicologica".