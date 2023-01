The Princess Diaries 3: Anne Hathaway aggiorna sul film e ci sarà ancora molto da aspettare

Anne Hathaway è tornata a parlare di The Princess Diaries 3 ricordando a tutti che le tempistiche di produzione non sono fisse.

Tutti, bene o male, ricordano The Princess Diaries (da noi arrivato con il titolo Pretty Princess), film del 2001 con protagonista Anne Hathaway nei panni dell'adolescente Mia. Pur non essendo stato un grande successo in termini di critica venne realizzato anche un seguito (da noi arrivato come Principe azzurro cercasi). Entrambe le pellicole sono diventate dei veri e propri cult al punto che la Disney ha deciso di lavorare a The Princess Diaries 3.

Anne Hathaway nel film Principe Azzurro cercasi

Al momento non sappiamo ancora praticamente nulla riguardo a The Princess Diaries 3, se non che Anne Hathaway è estremamente interessata a riprendere il proprio ruolo. Proprio lei, nel corso di una recente intervista con People, ha dato il primo aggiornamento su questo film in lavorazione da novembre, cercando di giustificare tutta l'attesa nei confronti della sua uscita: "Ci sentiamo esattamente allo stesso modo [come il pubblico che vuole vederlo] e so che probabilmente è molto frustrante. È un processo che richiede pazienza [quello creativo], tutti dovrebbero considerarsi parte dell'industria del cinema ora, perché queste sono le tempistiche base per fare qualsiasi cosa".

Pretty Princess 3: brutte notizie sul sequel annunciato

Non essendoci nessuna conferma ufficiale per quanto riguarda il cast o chi sarà coinvolto alla regia e alla sceneggiatura è anche logica una risposta del genere. The Princess Diaries 3 è ancora nelle prime fasi di sviluppo e bisognerà attendere ancora lungo prima di arrivare alle riprese.