Anne Hathaway e la taglia delle modelle in Il Diavolo Veste Prada 2: "Nessuno ha perso il lavoro"

Alcune settimane fa si era diffusa online la notizia che Anne Hathaway avesse chiesto esplicitamente ai produttori del film Il Diavolo veste Prada 2 di non assumere solo modelle eccessivamente magre.

Meryl Streep, intervistata dal magazine Harper's Bazaar, aveva infatti rivelato come la collega avesse preteso una maggiore inclusività per quanto riguarda il casting delle comparse e degli interpreti dell'atteso ritorno nel mondo di Runway.

I chiaramenti della star del film Il Diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway, durante la sua partecipazione a un episodio di Good Morning America, ha voluto chiarire quanto accaduto durante le riprese della commedia Il Diavolo Veste Prada 2, di cui potete leggere la nostra recensione.

L'interprete di Andy ha sottolineato: "È stato un episodio improvviso accaduto sul set e ora è diventato una storia molto più grande".

Anne con Meryl Streep e Stanley Tucci

Meryl Streep aveva raccontato che partecipare alle sfilate della settimana della moda a Milano ha avuto un impatto inaspettato. Il premio Oscar ha spiegato: "Sono rimasta colpita da quanto le modelle fossero non solo belle e giovani - a me sembrano tutte giovani - ma anche incredibilmente magre". Streep ha aggiunto: "Pensavo che la questione fosse stata risolta anni fa. Anche Annie se n'è accorta e si è subito rivolta ai produttori, ottenendo la promessa che le modelle della sfilata che stavamo organizzando per il nostro film non sarebbero state così scheletriche! È una ragazza di grande carattere".

Anne ha voluto chiarire: "Voglio precisare che sta circolando un po' di disinformazione, secondo cui alcune persone sarebbero state licenziate a causa dell'inclusività delle taglie, ma non è assolutamente vero".

La protagonista ha ribadito: "Nessuno ha perso il lavoro, anzi, ne sono stati creati di nuovi... È difficile perché non posso rivelare il significato della scena, ma c'è una canzone scritta da Lady Gaga, una canzone bellissima e straordinaria. Non è forse meglio vedere così tanti tipi diversi di corpi sul palco con quella canzone?".

Cosa racconta il sequel

Il film, distribuito oggi nelle sale italiane, riunisce il cast originale - composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci - della commedia, che aveva potuto contare su un budget non particolarmente elevato, con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui quelli interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film.

Il Diavolo Veste Prada 2 è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer.