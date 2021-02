Spider-Man 3, Tom Holland: "Nel film c'è la scena di combattimento più impressionante mai vista"

Spider-Man 3 conterrebbe la scena di combattimento di supereroi più impressionante mai vista. Parola di Tom Holland. L'attore, nel bel mezzo delle riprese del nuovo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno, torna a parlare del film evitando con cura ogni spoiler.

Spider-Man - Far From Home, Spider-Man "vola" in una scena del film

Solo poche ore fa Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon sono intervenuti via social pubblicando le prime foto di Spider-Man 3 e "rivelando" il giocoso titolo della pellicola, finora tenuto top secret. Spider-Man 3 è uno dei 20 film più attesi del 2021, la conferma arriva da Twitter dove 'Spider-Man 3' e 'Tom Holland' sono diventati trending topic subito dopo la comparsa delle nuove foto sul web.

In una recente intervista a Collider, Tom Holland ha rivelato di aver visto un montaggio di una scena di combattimento in lavorazione da mesi. Pur non essendo ancora ultimata, per l'attore inglese sarebbe la miglior sequenza di combattimento mai vista:

"Ho visto un montaggio, tre o quattro giorni fa, di una scena di combattimento che è stata girata per circa un mese. Posso dire con certezza che è la scena di combattimento più spettacolare che abbia mai visto in un film di supereroi. Ne sono rimasto sbalordito. Dal lavoro degli stuntmen all'impegno mio e di altri attori, è stato incredibile, non vedo l'ora che il pubblico la veda".

