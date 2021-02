Spider-Man 3: Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon svelano le prime foto e il 'titolo' del film

Le riprese di Spider-Man 3 sono attualmente in corso e Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno condiviso online le prime foto dal set, divertendosi inoltre con i fan annunciando che avrebbero annunciato il titolo del film.

I tre giovani protagonisti hanno infatti pubblicato dei post su Instagram in cui svelavano ai propri follower di poter finalmente condividere l'importante notizia, rivelatasi invece un approccio ironico alla storia di Peter Parker e alle scelte dei titoli dei capitoli precedenti.

Le prime foto di Spider-Man 3 mostrano Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon - interpreti di Peter Parker, M.J. e Ned - in un edificio abbandonato, mentre osservano qualcosa sullo schermo di un computer con un po' di preoccupazione e alla base di una scalinata, mentre stanno per addentrarsi in uno spazio poco rassicurante.

L'immagine dedicata al titolo del progetto presente nei post propone invece i divertenti Spider-Man Phone Home (Spider-Man Telefono Casa), Spider-Man Home Slice (Spider-Man, amico!) e Spider-Man Home-Wrecker (Spider-Man Rovinafamiglie).

Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox?

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire i villain affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe negli adattamenti cinematografici dei fumetti che avevano come protagonisti Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Attualmente l'uscita nelle sale di Spider-Man 3 è prevista per il 5 novembre 2021 negli Stati Uniti, anche se potrebbe subire degli slittamenti a causa dei ritardi nella produzione.