Spider-Man 3, Tom Holland: "Sarà il film dedicato a un supereroe più ambizioso di sempre"

Spider-Man 3, secondo quanto dichiarato dal protagonista Tom Holland, sarà il film di supereroi più ambizioso di sempre.

L'interprete di Peter Parker ha inoltre parlato del possibile coinvolgimento delle star delle versioni precedenti dell'iconico personaggio, come Tobey Maguire e Kristen Dunst.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Tom Holland, intervistato da Variety, ha dichiarato parlando di Spider-Man 3: "Posso dire che è il film dedicato a un supereroe più ambizioso mai realizzato. Ti siedi, leggi la sceneggiatura e vedi cosa stanno cercando di fare e ci stanno riuscendo. Sarà davvero notevole. Non ho mai visto un film dedicato a un supereroe di questo tipo. E sono semplicemente, di nuovo, quel fortunato piccolo idiota che ha la fortuna di essere Spider-Man in quel film".

L'attore ha poi aggiunto: "Abbiamo ancora molte riprese da fare, abbiamo iniziato prima di Natale e girato per sette settimane. Ci siamo fermati per la pausa natalizia, e poi riprenderemo. Sono semplicemente entusiasta come tutti gli altri per vederlo, figurarsi di farne parte".

La giovane star ha quindi commentato le indiscrezioni riguardanti il coinvolgimento delle star dei film precedenti: "Non ho mai incontrato Kirsten Dunst. Ho incontrato Andrew Garfield una volta, ai BAFTA, ed è stato adorabile, è stato realmente gentile e abbiamo fatto una bella chiacchierata. È avvenuto poco dopo l'uscita nelle sale di Spider-Man: Homecoming, è stato davvero positivo e gentile. Mi sono imbattuto in Tobey Maguire un paio di volte in occasione di alcune feste a Los Angeles. È stato davvero gentile. Sembrano delle persone davvero adorabili e gentili. Spero che apprezzino i nostri film. Spero che amino i nostri film di Spider-Man".

Tom Holland ha ribadito: "Se sono coinvolti nel film, non me l'hanno ancora detto. È qualcosa che farebbe la Marvel. 'Quindi ecco chi era quella pallina da tennis!'".