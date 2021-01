Spider-Man 3: le nuove foto dal set confermano l'ambientazione "perfetta"

I fan in attesa dei primi dettagli su Spider-Man 3 hanno accolto con gioia la diffusione via social di alcune foto dal set di Atlanta del cinecomic in lavorazione che svelano l'ambientazione perfetta di parte del film.

Spider-Man 3 è in fase di ripresa ad Atlanta fin da ottobre. Il cast e la crew sono stati attenti a non rivelare niente riguardo alla produzione, ma alcune foto leaked diffuse su Twitter dall'utente @mattlovescinema confermerebbero che il film sarà ambientato in parte a Natale. A svelarlo, il paesaggio urbano innevato e le decorazioni natalizie sulla vetrina della pasticceria fictional Peter Pan. Se confermata, l'epoca natalizia significherebbe che Spider-Man non sarà ambientato subito dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home.

Altre foto diffuse da Just Jared anticipano la possibilità di un incontro tra Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya) nel negozio di dolci in cui la ragazza, a quanto possiamo giudicare, lavora. Avevamo lasciato Peter nel finale di Spider-Man: Far From Home nel momento in cui la sua identità viene svelata in diretta tv e viene inoltre accusato della morte di Mysterio. Eppure, come vediamo dalla foto di scena, Peter sembra presentarsi nel negozio di MJ a volto scoperto e non sembra che si stia nascondendo. Possibile che sia riuscito a ripulire il suo nome e a dimostrare che le accuse nei suoi confronti erano false?

La risposta potrebbe essere contenuta in altre foto dal set diffuse dall'account @cosmic_marvel e che proverrebbero da un video diffuso su Instagram da Atlanta Filming. Le immagini mostrano un dettaglio di una parete invasa da volantini e ritagli di giornale, uno di questi mostra un'illustrazione di Mysterio con la scritta "I BELIEVE." in un altro punto del tabellone c'è un avviso contenente un appello ai cittadini per difendere Spidey.

Spider-Man 3 è uno dei 20 film più attesi del 2021. Il cinecomic diretto da Jon Watts dovrebbe arrivare nei cinema a Natale 2021.