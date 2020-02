Spider-Man 3: rivelato il titolo di lavorazione del film Marvel

Spider-Man 3 è attualmente in lavorazione e i Marvel Studios hanno rivelato il titolo di lavorazione: Serenity Now. Il film vedrà il ritorno di Tom Holland nel ruolo dell'Uomo Ragno per la terza volta sul grande schermo.

Serenity Now è un chiaro riferimento alla sitcom degli anni '90 Seinfeld, nella quale questa espressione viene usata come mantra per calmarsi. Inoltre, questo riferimento allo show è stato già rimarcato nei titoli provvisori dei due precedenti capitoli di Spider-Man. Infatti, Spider-Man: Homecoming è stato girato con il titolo Summer of George, altro riferimento alla sitcom, e Spider-Man: Far From Home del 2019 girato sotto il nome di Fall of George, proseguimento del titolo precedente.

Titolo provvisorio o meno, Spider-Man 3 sta per essere messo in produzione, infatti, le riprese inizieranno il prossimo luglio e dovrebbero proseguire fino a ottobre 2020 con il set impegnato nelle seguenti location: Atlanta, New York, Los Angeles e Islanda.

I dettagli sulla trama di Spider-Man 3 non sono ancora chiari, anche il villain di Peter Parker resta ancora sconosciuto ma, sicuramente, dopo il finale di Far From Home in cui l'identità di Spider-Man è stata rivelata al mondo, si vedranno i risvolti di questo episodio e di quanto la vita di Peter Parker sia cambiata.

Alla regia tornerà Jon Watts e Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker. Il resto del cast di Spider-Man 3 non è stato ancora rivelato, anche se si prevede il ritorno di Jacob Battalon e Zendaya.