Un teaser trailer del prossimo film di Spider-Man potrebbe essere in uscita già a dicembre, un anno prima dell'uscita nelle sale. Lo riporta il sito americano Murphy's Multiverse, citando una dichiarazione di Camila Pacheco, responsabile marketing della Sony Pictures Entertainment in Brasile.

Una dichiarazione sensata, per due motivi: le riprese del film sono attualmente in corso, ed è quindi possibile avere un teaser già pronto per la fine dell'anno; e proprio in Brasile, due anni fa durante il Comic-Con locale, fu mostrato per la prima volta il teaser del precedente lungometraggio di Spider-Man, successivamente divenuto il più grande successo commerciale di sempre della Sony.

Le riprese sono iniziate pochi giorni fa, a New York, e dovrebbero durare fino a febbraio, con altre location confermate negli Stati Uniti (Atlanta e Los Angeles) e in Islanda. Al fianco di Tom Holland (Peter Parker) rivedremo anche Zendaya Coleman (MJ), Marisa Tomei (Zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds) e Tony Revolori (Flash Thompson).

Il ruolo da comprimario affidato a un altro eroe Marvel spetta questa volta a Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, il che ha portato i fan a ipotizzare che lui possa aiutare Peter con il suo attuale problema: alla fine di Spider-Man: Far From Home, infatti, il giovane eroe è stato smascherato in diretta televisiva, e l'intervento di un mago come Strange potrebbe far sì che il segreto di Peter torni a essere tale (Cumberbatch sarà sul set per meno di un mese, il che lascia intendere che il suo ruolo sia ridotto).

In Spider-Man 3 ci sarà anche Jamie Foxx nel ruolo di Electro, personaggio che lui ha già interpretato fuori dal Marvel Cinematic Universe, ma non è ancora chiaro se si tratta della medesima incarnazione o semplicemente di una nuova versione affidata allo stesso attore, come già accaduto con J. Jonah Jameson lo scorso anno. Qualche risposta, forse, ci sarà proprio nel fantomatico teaser previsto per dicembre.