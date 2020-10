Spider-Man 3: Miles Morales apparirà nel film con Tom Holland?

Spider-Man 3 potrebbe introdurre nel mondo cinematografico Miles Morales, personaggio che è stato già protagonista nel mondo dell'animazione nel 2018. Il film Spider-Man: Un Nuovo Universo mostrava infatti un'avventura del giovane personaggio e ora il giovane eroe potrebbe apparire in versione live-action.

Il sito MCU Cosmic sostiene che Sony Pictures e Marvel Studios avrebbero già individuato un attore per interpretare il ruolo di Miles Morales in Spider-Man 3. In Homecoming si era già accennato all'esistenza del ragazzo quando Aaron Davis, interpretato da Donald Glover, parla a Peter Parker dicendogli che ha un nipote di nome Miles.

I fan potrebbero quindi avere un altro motivo per attendere con curiosità e impazienza le nuove anticipazioni riguardanti il terzo film con star Tom Holland dopo il ritorno di Jamie Foxx nella parte del malvagio Electro e la presenza di Benedict Cumberbatch che sarà ancora una volta Doctor Strange, personaggio che getta le basi per un racconto che abbia a che fare con il multiverso. La serie WandaVision e il film Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbero quindi essere legate anche al terzo lungometraggio dedicato alla versione di Peter Parker affidata a Holland.

Miles Morales, a prescindere dall'eventuale apparizione nel sequel della Sony, ritornerà nelle sale cinematografiche con il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, la cui produzione è iniziata ufficialmente a giugno, e sarà protagonista del videogioco Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che sarà disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Spider-Man 3 sarà diretto da Jon Watts e verrà distribuito nelle sale il 17 dicembre 2021.