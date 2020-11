Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch è arrivato ad Atlanta

Nuovi indizi fotografici confermerebbero l'arrivo di Benedict Cumberbatch ad Atlanta per girare le sue scene in Spider-Man 3 prima di spostarsi sul set londinese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nuovi indizi confermerebbero l'arrivo della star Benedict Cumberbatch ad Atlanta per filmare il suo cameo nei panni del Dottor Strange in Spider-Man 3 a fianco della star Tom Holland.

Secondo le anticipazioni, Benedict Cumberbatch direrà rapidamente il suo cameo ad Atlanta per poi spostarsi a Londra per le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La conferma proverrebbe dalla foto del personal sylist dello Stregone Sumpremo, Donald McInnes, che ha pubblicato uno scatto del suo spazio di lavoro ad Atlanta. E proprio in Georgia sono stati avvistati Tom Holland e Jacob Batalon, che ha diffuso la propria reazione dopo la lettura del copione di Spider-Man 3.

Spider-Man: una foto dal set di Atlanta diffusa dal personal stylist Donald McInnes

Benedict Cumberbatch est actuellement à Atlanta pour le tournage de ‘Spider-Man 3’.



(via @AtlantaFilming) pic.twitter.com/y5IcC8CgND — Marvel Story (@MarvelsStory) November 3, 2020

Spider-Man 3: 5 personaggi (e 5 attori) che vorremo rivedere nel nuovo film

Nel cast di Spider-Man 3 troveremo non solo Tom Holland, ma anche Zendaya Coleman, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie Foxx e Tony Revolori nuovamente diretti da Jon Watts, mentre alla produzione ci saranno Amy Pascal e Kevin Feige.