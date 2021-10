Spencer, Kristen Stewart "Sono diventata più attenta ai ruoli che scelgo"

Kristen Stewart è diventata estremamente selettiva sui ruoli che le vengono proposti, forse anche grazie a Spencer, il nuovo film di Pablo Larraìn in cui ha preso le sembianze di Lady Diana, acclamata già da critica e pubblico del Festival di Venezia.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

La giovane attrice, oggi 31enne, ha già alle spalle una lunga carriera dopo essere diventata famosa grazie al ruolo di Bella Swann nella saga teen Twilight. Ma da allora, Kristen Stewart è estremamente cambiata nell'approccio alla scelta dei ruoli, come lei stessa ha confessato a Entertainment Weekly:

"Non mi facevo per niente desiderare quando mi proponevano un ruolo. Pensavo di poter fare tutto, era bello pensarlo ma non era esattamente così. Ora starò più attenta. Penso di aver sviluppato un istinto migliore per capire cosa è adatto a me e cosa no, per comprendere ciò che può essere importante per me anche a livello personale."

La sua interpretazione di Lady Diana in Spencer ha avuto un grande successo e, per chi ha avuto il piacere di vederla, già si parla di una potenziale candidatura ai prossimi Premi Oscar. La sua somiglianza a Diana Spencer è impressionante tanto che i fan sono rimasti estasiati fin dal primo trailer.

Venezia 78: Kristen Stewart spiazza con un look audace per la prima di Spencer (FOTO)

Qui trovate la recensione di Spencer, focus sull'infelicità di Diana e sulla sua crisi coniugale. Il film è ambientato nel corso di un fine settimana nel dicembre 1991, quando la principessa Diana si unisce alla famiglia reale per le vacanze di Natale e decide di lasciare il suo matrimonio spezzato con il principe Carlo.

Secondo Kristen Stewart, che ha amato tantissimo il ruolo, Spencer è: "Un tuffo nell'immaginazione emotiva di Diana, in un punto di svolta cruciale nella sua vita. È un'affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È un sforzo straziante per lei di tornare a sé stessa, mentre Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei".