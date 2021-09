Venezia 78: Kristen Stewart spiazza con un look audace per la prima di Spencer (FOTO)

A Venezia 78 è il giorno di Spencer, il film di Pablo Larraìn dedicato a Lady Diana, e la protagonista Kristen Stewart stupisce tutti arrivando al Lido con un look molto audace.

Kristen Stewart era tra le star più attese a Venezia 78, per la prima del film Spencer di Pablo Larraìn, e il suo arrivo ha spiazzato tutti grazie al suo look inaspettato, che mostrava le sue gambe perfette, come potete vedere nelle foto.

L'attrice, infatti, si è presentata alla prima del suo film Spencer al Festival del cinema di Venezia con una tutina Chanel, cortissima da mozzare il fiato. Kristen Stewart è arrivata al Lido proprio con questo outfit un po' audace, una tuta di tweed nero, che assomigliava a una delle classiche giacche del marchio, ma sotto c'era solo uno striminzito paio di shorts, che quasi non si vedevano.

La giovane attrice, inoltre, ha anche cambiato il look dei suoi capelli, presentandosi a Venezia 78 con un colore detto strawberry blonde, un biondo tendente al rosa. Con questo look super irriverente ha tolto il fiato a tutti i fotografi e al web, dove sono state condivise incessantemente le sue foto, con i fan impazziti per lei.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Spencer, è sicuramente uno dei film più attesi di questo festival, firmato Pablo Larraìn che racconta il periodo in cui Lady Diana decise di interrompere il matrimonio con il Principe Carlo.

Scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, il film avrà nel cast anche Poldark Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Olga Hellsing e Thomas Douglas. L'uscita nelle sale USA è prevista per il 5 novembre.