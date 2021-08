Spencer: la descrizione del trailer e della prima clip del film con Kristen Stewart

Neon ha catturato l'attenzione del pubblico del CinemaCon di Las Vegas svelando il primo trailer e una clip estesa di Spencer, biopic di Pablo Larrain dedicato a Lady Diana con l'americana Kristen Stewart nei panni della principessa triste. Tanti i dettagli nella descrizione pubblicata da Deadline. Spencer verrà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia al via il 1 settembre.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Il trailer si apre con l'arrivo a Sandringham per il weekend natalizio e ci conduce attraverso i preparativi per la cena mentre vediamo Diana infelice e stressata chiusa in bagno mentre gli altri commensali la chiamano per sedersi a tavola. Altre immagini la mostrano attraversare impettita un lungo corridoio vestita a festa con un abito argentato (lo stesso abito al centro della locandina mozzafiato di Spencer svelato ieri), seduta per un ritratto di famiglia, mentre i paparazzi scattano foto su foto. Non mancano momenti di sfogo in cui Diana si scatena ballando e correndo attraverso i terreni della proprietà.

Nella clip estesa, Diana e il marito Carlo (Jack Farthing) discutono del controllo dei media sulla loro esistenza davanti a un tavolo da biliardo. Lei sbotta: "Se stanno girando in cerchio, sembra che stiano girando solo intorno a me". Al che Carlo ribatte: "Forse è perché io mi preoccupo sempre di chiudere le tende". Il dialogo si fa teso mentre lui aggiunge: "Devi essere due persone diverse. Io sono due persone diverse... Quello vero e quello a cui fanno le foto... Ci viene assegnato un compito... Ma devi essere in grado di far fare al tuo corpo cose che odi". Diana chiede: "Che odi?" E Carlo: "Sì... Per il Paese, la gente. Non vogliono che siamo persone. Ecco com'è la realtà. Mi dispiace, pensavo lo sapessi." La discussione termina con Carlo che lancia la palla numero otto, che Diana raccoglie e successivamente lascia cadere. La scena si conclude con l'immagine della palla da biliardo solitaria sul pavimento.

Spencer: Kristen Stewart come Jennifer Lawrence, l'abito sul poster è "da Oscar"

Spencer sarà in concorso alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2021 e segnerà il ritorno di Pablo Larrain alla regia cinematografica due anni dopo Ema, anch'esso presentato alla rassegna lagunare. Incentrato sulla decisione di Lady Diana di lasciare suo marito, il Principe Carlo, Spencer è interpretato anche da Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins, Olga Hellsing e Thomas Douglas.

Spencer uscirà al cinema nell'autunno 2021.