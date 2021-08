Spencer, Kristen Stewart nel poster del film su Lady Diana

In prossimità della nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia, 01Distribution ha svelato il nuovo poster di Spencer, film diretto da Pablo Larrain e incentrato sulla vita di Lady Diana. Nel film, la Principessa di Galles è interpretata da Kristen Stewart.

Spencer sarà in concorso alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2021 e segnerà il ritorno di Pablo Larrain alla regia cinematografica due anni dopo Ema, anch'esso presentato alla rassegna lagunare. 01Distribution ha presentato il nuovo poster di Spencer, titolo in cui Kristen Stewart ha prestato il suo volto per interpretare Lady Diana. Il braccio distributivo di RaiCinema ha scritto: "La storia di una principessa che ha deciso di non diventare regina, ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità. Spencer è la favola al contrario di Lady D. In Concorso a La Biennale di Venezia e prossimamente al cinema".

Il poster mostra Kristen Stewart di spalle mentre presumibilmente piange sul suo ricco e sfavillante abito da principessa. Recentemente Pablo Larrain ha diretto La storia di Lisey (abbiamo parlato della serie nella nostra recensione), distribuito da AppleTV+ ed è già passato dal Concorso veneziano anche con Jackie, presentato alla Mostra del Cinema nel 2016.

Incentrato sulla decisione di Lady Diana di lasciare suo marito, il Principe Carlo, Spencer è interpretato anche da Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins, Olga Hellsing e Thomas Douglas.