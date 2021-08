Spencer: Kristen Stewart come Jennifer Lawrence, l'abito sul poster è "da Oscar"

Il poster di Spencer, uno dei film più attesi di Venezia 78 che vedrà Kristen Stewart nel complesso ruolo della principessa Diana, ha scatenato online molti commenti per la grande somiglianza con l'immagine memorabile di Jennifer Lawrence che cade sui gradini del palco degli Oscar.

L'immagine, diffusa oggi, ha subito attirato l'attenzione dei fan per l'eleganza con cui esprime la sofferenza provata dalla moglie del principe Carlo prima della scelta di separarsi.

Sui social, in breve tempo, sono stati condivisi anche numerosi confronti fotografici che mostrano la grande somiglianza tra il poster di Spencer e il momento di difficoltà di Jennifer Lawrence in una delle serate più importanti della sua vita.

L'abito indossato da Kristen Stewart, che non ha particolari punti in comune con quello da sposa indossato da Lady Diana, ricorda infatti per stile e linea quello indossato dall'attrice nel 2013 in occasione della cerimonia di premiazione dell'Academy che l'ha vista protagonista grazie al film Il lato positivo. La posa sembra inoltre proprio la stessa di Jennifer quando è inciampata sui gradini del palco prima di ritirare la statuetta.

Scritto dal creatore dell'acclamata serie Peaky Blinders, Steven Knight, il film Spencer è incentrato su un fine settimana all'inizio degli anni '90 in cui Diana decise di separarsi dal principe Carlo a causa di alcune indiscrezioni relative alla sua presunta infedeltà. La principessa stava trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, quando decise di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.

Il principe William e la morte di Lady Diana: "Ero in Scozia e per me fu uno shock"

Kristen Stewart è la protagonista accanto a Jack Farthing, che interpreta il principe Carlo. Nel cast ci sono anche il candidato ai BAFTA, Timothy Spall, la candidata all'Oscar Sally Hawkins e Sean Harris.

Il regista Pablo Larraín tornerà così alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare Spencer, uno dei titoli più attesi di questa stagione cinematografica.