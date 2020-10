Soul inaugura Roma 2020: i dettagli del Great Before nel nuovo trailer

Stasera Soul inaugurerà la Festa del Cinema di Roma 2020 per poi arrivare su Disney+ a Natale. Nel frattempo il secondo trailer del film diretto da Pete Docter svela nuovi dettagli sul Great Before, il luogo fantastico in cui le nuove anime si radunano per acquistare personalità, caratteristiche e interessi prima di finire sulla Terra.

Oltre a fornire nuovi dettagli sul Great Before, il nuovo trailer è un'ottima rappresentazione della straordinaria qualità dell'animazione creata da Pixar. Si nota, inoltre, il consueto equilibrio tra umorismo ed emozione che il pubblico si attende.

Soul è uno dei 10 film più attesi della Festa del Cinema di Roma 2020. Al centro della trama di Soul c'è Joe Gardner (Jamie Foxx), un insegnante in difficoltà che vive nel Queens e riesce finalmente a ottenere un lavoro come pianista nel locale Half Note di Manhattan, ritrovandosi però per colpa di un incidente nel centro celestiale dove vengono istruite le nuove anime prima della nascita. Al suo arrivo gli assegnano un mentore, la ribelle e scherzosa 22 (Tina Fey), che non è interessata alla vita e si rifiuta di nascere. La vita piena di insoddisfazioni di Gardner la affascina e insieme fuggono arrivando sulla Terra per compiere un nuovo viaggio.

Ha suscitato enormi polemiche tra gli esercenti la scelta di Disney di distribuire Soul su Disney+ a dicembre schivando l'uscita dei cinema per via dell'emergenza sanitaria. Il film di Pete Docter era infatti una delle pellicole più attese del 2020 e avrebbe dovuto risollevare la situazione drammatica delle sale cinematografiche, ma l'aggravarsi dell'emergenza e l'esempio al botteghino di Tenet hanno spinto Disney a scommettere sullo streaming nella speranza di ripetere il successo di incassi di Mulan.