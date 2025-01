Soul, Pete Docter: "Nessuno ne parla perché è stato distribuito direttamente in streaming su Disney+"

La Pixar ha vissuto il periodo della pandemia di COVID-19 proponendo sul mercato un film che spesso viene ritenuto sottovalutato, Soul, diretto da Pete Docter.

Proprio il regista ha parlato del film, e di come, a suo avviso sia passato un po' sotto traccia a causa della sua distribuzione esclusivamente in streaming.

Soul distribuito in sordina

"Poche persone parlano di Soul" ha dichiarato a Indiewire il CCO di Pixar Pete Docter "perché non ha avuto un grande impatto cinematografico. C'è qualcosa di innegabile in questo e non credo avessimo scelta".

Il co-regista del film spiega che la felicità di lavorare al film non è stata ripagata poi in fase di lancio:"È stata una gioia lavorarci, e mi sono sentito deluso dal fatto che sia uscito e sia stato dimenticato". Anche Bob Iger ha dichiarato di essersi pentito di aver deciso di distribuire soltanto in streaming i film Pixar durante la pandemia.

Gli altri film Pixar usciti solo in streaming e la storia di Soul

Anche Red e Luca sono due film che Pixar decise di distribuire direttamente in streaming ma forse soltanto Soul avrebbe meritato, secondo la critica, una vera e propria distribuzione al cinema.

Soul: quando un'anima si perde racconta la storia di Joe Gardener (doppiato da Jamie Foxx), un pianista jazz fallito che precipita in una buca a New York e muore proprio quando sta per ottenere la sua grande occasione. Si ritrova nell'Antemondo, un suggestivo aldilà popolato dalle anime dei futuri nascituri. Nel cast vocale anche Tina Fey e Questlove.