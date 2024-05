Spider-Gwen: Sony Pictures è nelle prime fasi di sviluppo di un film live-action sul personaggio [Rumor]

Madame Web avrebbe dovuto essere una svolta per la Sony Pictures. Venom e Venom - La furia di Carnage sono stati dei successi al botteghino, ma nessuno dei due ha ricevuto recensioni troppo brillanti e il disastroso Morbius ha allontanato ogni possibile benevolenza dei fan nei confronti dello studio.

Con Madame Web, che si preannunciava come un'avventura a sé stante e un film che finalmente puntava i riflettori su alcuni degli eroi del mondo di Spider-Man, sembrava che si stessero preparando le basi per un nuovo franchise di supereroi al femminile. Tre donne ragno che entrano in azione sotto l'occhio vigile di Cassandra Webb sembravano una mossa geniale, ma quando il film è arrivato nelle sale si è rivelato il flop più clamoroso di questo inizio 2024.

L'insuccesso di Madame Web ha reso evidente la necessità di apportare dei cambiamenti. Probabilmente è troppo tardi per Kraven - Il cacciatore e Venom: The Last Dance, ma la Sony potrebbe finalmente fare un passo nella giusta direzione.

Emma Stone non sapeva che Gwen poteva apparire in Spider-Man: No Way Home: "Non mi è stato detto"

Andrew Garfield ed Emma Stone sul set del nuovo Spider-Man

Un live-action su Spider-Gwen?

Secondo lo scooper MyTimeToShine, un film live-action su Spider-Gwen è nelle prime fasi di sviluppo presso lo studio. Non abbiamo altro su cui basarci, ma se Spider-Man rimarrà off-limits perché è nel MCU, lei è probabilmente la migliore scelta su cui concentrarsi.

Molti di voi obietteranno che Miles Morales dovrebbe avere una priorità maggiore, ma è stato ampiamente riferito che apparirà in Spider-Man 4, ponendo le basi perché il MCU si concentri su due Spider-Man.

Spider-Gwen è apparsa per la prima volta in Edge of Spider-Verse #2 nel 2014. Creata dallo scrittore Jason Latour e dall'artista Robbi Rodriguez, questa Gwen Stacy proviene da un universo alternativo in cui Gwen è stata morsa da un ragno radioattivo al posto di Peter Parker. Nella sua realtà, Peter Parker diventa Lizard dopo essersi iniettato un siero e Gwen è costretta ad affrontarlo e sconfiggerlo come Donna Ragno. Questo tragico evento pesa molto sulla coscienza di Gwen, plasmando le sue motivazioni e le sue azioni come supereroe.

Bryce Dallas Howard ha interpretato Gwen Stacy in Spider-Man 3, mentre Emma Stone ha ripreso il ruolo in The Amazing Spider-Man. In Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse, il personaggio è doppiato dalla star di Hawkeye Hailee Steinfeld.

Sebbene Stone e Steinfeld siano spesso inserite in fan art che ritraggono Spider-Gwen, non scommettiamo che nessuna delle due verrà ingaggiata per interpretarla, poiché il personaggio è pensato per essere un'adolescente, non una donna di 20 o 30 anni.