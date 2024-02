Spider-Man 4 includerà la versione live-action di Miles Morales? [RUMOR]

Le notizie su Spider-Man 4. Mentre Sony e Marvel sembrano indecise sulla direzione da imprimere al progetto, un nuovo rumor suggerisce l'ingresso nel film della versione live-action di Miles Morales, uno dei personaggi più amati dai fan.

Anche se la trilogia di Spider-Man con Tom Hollandsi è rivelata stata un enorme successo, il ritorno dell'attore inglese non è ancora certo. Un po' di stanchezza nei confronti del ruolo ha spinto Holland a mettere le mani avanti chiedendo a Kevin Feige una direzione più radicata nella realtà per il personaggio in futuro, direzione che sarebbe in contrasto con ciò che i dirigenti della Sony vorrebbero.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in una scena spettacolare

Mentre Marvel e Sony affrontano i loro disaccordi sulla direzione futura del franchise e sul nome del regista a cui affidare Spider-Man 4, un rumor diffuso dall'insider Daniel Richtman anticipa l'ingresso della versione live-action di Miles Morales a fianco del Peter Parker di Tom Holland. Questo sembra essere il primo passo affinché Miles Morales possa ambientare il suo progetto standalone all'interno dell'MCU ed è una decisione congiunta che ha coinvolto sia Kevin Feige che Amy Pascal.

Lo stesso Daniel Richtman, in precedenza, ha anticipato il possibile ritorno in Spider-Man 4 di Tobey Maguire e Andrew Garfield, idea che che sembrava essere alla base della contesa tra i Marvel Studios e i dirigenti della Sony. Mentre i Marvel Studios vorrebbero una storia più radicata nella realtà sul modello di progetti come Echo e Daredevil: Born Again, Sony sarebbe più interessata a produrre un altro film sul Multiverso sulla scia di Spider-Man: No Way Home, che ha mostrato insieme le tre principali incarnazioni di Spider-Man. Aggiungere Miles Morales all'equazione potrebbe essere un compromesso, attirando i fan verso il nuovo film con il suo tanto atteso debutto senza impegnarsi in imbrogli multiversali.