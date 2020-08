Terence Hill: i suoi figli e la tragica morte di Ross Hill, il figlio adottivo

Terence Hill con sua moglie Lori Zwicklbauer

Uno degli attori più amati dagli italiani è Terence Hill, indimenticabile compagno di avventure di Bud Spencer e interprete di Don Matteo. Terence è sposato con Lori Zwicklbauer con cui ha avuto due figli: Jess e Ross Hill. Quest'ultimo, adottato dalla coppia in Germania, è morto in un tragico incidente d'auto nel 1990 a soli 16 anni.

Terence Hill con suo figlio Jess Hill

Nonostante la popolarità Terence Hill è molto geloso della sua privacy. Nel 1967 ha sposato la statunitense Lori Zwicklbauer che, come si intuisce dal cognome, è di origini tedesche. Jess Hill, pseudonimo di Jess Girotti, è il primo figlio dell'attore ed è nato a Los Angeles il 7 novembre 1969, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Vive soprattutto negli Stati Uniti dove ha intrapreso la carriera di attore e produttore. Jess ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema da piccolo: a tre anni interpretava un piccolo mormone in Lo chiamavano Trinità ed è stato anche sul set di Il mio nome è Nessuno. Nel 2009 ha scritto e diretto alcuni episodi delle miniserie western Doc West; nel 2018 ha prodotto Il mio nome è Thomas un film scritto, diretto e interpretato da Terence Hill che dedicò la pellicola a Bud Spencer. In America è conosciuto anche per aver prodotto il documentario The Donut Dollies. Ha un figlio di nome William Girotti.

Ross Hill in una scena di Renegade - un osso troppo duro

Ross Hill, pseudonimo di Ross Girotti era il secondo figlio di Terence Hill e Lori Zwicklbaue, nato a Monaco di Baviera l'11 aprile 1973 ed adottato dalla coppia in Germania. Ross aveva due passioni, lo sport ed il cinema, ed era membro di una squadra di football e di una di canottaggio. Prima della tragica morte il ragazzo aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del cinema: nel 1983 e nel 1987 aveva avuto piccoli ruoli in Don Camillo per la regia di Terence Hill e in Renegade - Un osso troppo duro diretto da Enzo Barboni. Prima della morte si stava preparando ad interpretare il leggendario Billy the Kid in Lucky Luke, serie basata sull'omonimo personaggio dei fumetti diretta ed interpretata dal padre. Ross viveva negli Stati Uniti e studiava al Middlesex College di Concord vicino Boston. Il 30 gennaio del 1990 stava tornado al College con il suo amico Kevin Lehmann. I ragazzi - entrambi di 16 anni - stavano attraversando Stockbridge nel Massachusetts, quando la macchina scivolò su una lastra di ghiaccio, Ross perse il controllo e si schiantò contro un albero. Ross Hill morì sul colpo, Kevin invece si spense quella sera stessa, in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Dopo la morte di Ross, Terence Hill ha sofferto di depressione e il suo lavoro ne ha risentito tanto che per la serie Lucky Luke erano previsti 13 episodi ma Hill ne riuscì a girare solo otto. Quando si è saputo dell'incidente il primogenito era in compagnia del padre "Mio padre aveva il terrore negli occhi. Giunti lì, non abbiamo potuto far altro che piangerlo", ha raccontato anni dopo.