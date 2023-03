The Amazing Spiderman, Sally Field non ha esitazioni: "Andrew Garfield? Lo adoro!"

Una giornalista ha chiesto a Sally Field di raccontare il suo rapporto con Andrew Garfield sul set di The Amazing Spider-Man e l'attrice non ha tardato ad elogiare il collega.

Nel corso dei SAG Awards (Screen Actors Guild Awards), Sally Field ci ha tenuto tantissimo a elogiare in ogni modo Andrew Garfield, suo co-protagonista in The Amazing Spiderman. L'attrice ha partecipato alla cerimonia per ricevere un premio alla carriera, consegnatole proprio da Garfield, apparso visibilmente emozionato sul palco.

Per chi non lo sapesse o ricordasse, Sally Field interpretava zia May in The Amazing Spider-Man, trascorrendo tantissimo tempo insieme ad Andrew Garfield sul set di entrambi i film. Molto probabilmente questa esperienza deve averli avvicinati parecchio, dato che l'attrice ha avuto solamente parole gentili per il collega dicendo al The Hollywood Reporter che: "Lo adoro! È il mio ragazzo. Lo amo da morire".

Anche se i piani per un terzo film non sono mai andati in porto, dato che hanno poi scelto di ricostruire il personaggio di Spider-Man altrove, le parole della Field sottolineano ancora una volta quanto dev'essere piacevole lavorare con Garfield sul set di un film in cui entrò grazie a un trucchetto.