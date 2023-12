Emma Stone non sapeva che Gwen poteva apparire in Spider-Man: No Way Home: 'Non mi è stato detto'

Gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno svelato che in una bozza dello script era presente anche Gwen, ma Emma Stone non era mai stata informata della possibilità di tornare sul set.

Emma Stone ha commentato la notizia che gli sceneggiatori Erik Sommer e Chris McKenna avevano pensato inizialmente di coinvolgere Gwen Stacy nel film Spider-Man: No Way Home.

L'attrice ha interpretato il ruolo nelle avventure di Peter Parker con star Andrew Garfield, ma era all'oscuro dei piani degli autori.

Le scene tagliate dalla versione finale

In una delle bozze della sceneggiature del film Spider-Man: No Way Home erano coinvolti infatti i personaggi di Gwen, Mary Jane Watson interpretata da Kirsten Dunst, e Zia May affidata a Sally Field. Quelle idee sono però state tagliate dalla versione finale dello script.

Emma Stone, intervistata da ComicBook, ha svelato: "No. Non avevo mai sentito parlare di quella versione. Questo è fantastico. Si tratta di un grande momento per me. Grazie per avermelo detto".

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conterrà molteplici versioni di Gwen Stacy/Spider-Gwen

I fan della Marvel speravano di vedere la star nel progetto che ha permesso di mostrare sul grande schermo Andrew Garfield e Tobey Maguire accanto a Tom Holland. Non avendo visto realizzato questo desiderio, c'è chi ora ipotizza che Emma possa diventare Spider-Gwen nei prossimi progetti live-action del MCU.

Emma ha quindi aggiunto: "O mio dio. Anche questa per me è una notizia nuova. Tutti vogliono che accada? Tutti nel mondo?".

L'attrice premio Oscar ha inoltre scoperto che esistono già delle fan art che la immaginano nel ruolo dell'eroina.