Emma Stone, fan in visibilio per il taglio di capelli come Gwen Stacy

L'attrice premio Oscar Emma Stone ha interpretato Gwen Stacy in entrambi i film di The Amazing Spider-Man al fianco di Andrew Garfield, e nelle ultime ore ha ricordato ai propri fan il periodo in cui interpretava il primo amore di Peter Parker pubblicando una foto in cui mostra un look molto simile al personaggio Marvel.

Il nuovo taglio di capelli di Emma Stone somiglia molto alla versione animata di Gwen Stacy, doppiata da Hailee Steinfeld, negli Spider-Verse di Sony Pictures.

La foto ha generato diverse speculazioni sulla possibilità di rivedere Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy in un terzo film della saga The Amazing Spider-Man. Un'ipotesi al momento piuttosto fantasiosa che non trova alcun riscontro ma l'immagine ha naturalmente stuzzicato la fantasia dei fan.

Premiata con l'Oscar alla miglior attrice nel 2017 per la sua perfomance in La La Land, Emma Stone è attesa da protagonista nel nuovo film di Yorgos Lanthimos, Povere creature!, al fianco di Willem Dafoe.

La trama del film è incentrata su una giovane donna, Bella Baxter, che muore affogata e viene riportata in vita da uno scienziato.