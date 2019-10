Sonic: Jim Carrey non è d'accordo con la scelta di modificare il design

Sonic arriverà nelle sale con un nuovo design, ma Jim Carrey ha spiegato perché non è d'accordo con i cambiamenti effettuati.

Sonic Il Film è al centro di alcuni cambiamenti, ma il protagonista Jim Carrey ha svelato di non sostenere il nuovo design ideato per il progetto.

L'attore, durante un'intervista rilasciata a Sioux City Journal, ha spiegato il motivo per cui non è d'accordo con la scelta presa dallo studio di modificare l'aspetto del simpatico protagonista. Jim Carrey ha sottolineato: "Credo negli autori. Credo nei creativi. Facciamo quello che possiamo e poi la tecnologia avrà il suo peso e le opinioni delle persone andranno nella propria direzione. E chi lo sa cosa diventerà? Semplicemente si diventa il loro mostro in stile Frankenstein a un certo punto, giusto?".

L'attore è quindi convinto che i fan di Sonic saranno comunque insoddisfatti e il prodotto finale non dovrebbe essere ideato seguendo le loro richieste, mantenendo quindi il proprio approccio senza pensare ai possibili commenti o reazioni dei fan.

La decisione di creare un nuovo aspetto per Sonic nel film live-action ha costretto a posticipare l'uscita nei cinema al 14 febbraio 2020. Nel lungometraggio Sonic avrà la voce di Ben Schwartz, mentre Jim Carrey sarà il villain Dr. Robotnik e James Marsden avrà la parte di Tom Wachowski, il nuovo miglior amico del protagonista.

