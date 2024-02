Sonic 3: Krysten Ritter si aggiunge al cast del film con Jim Carrey

Dopo la notizia del ritorno di Jim Carry nei panni di Robotnik in Sonic 3, IGN annuncia in esclusiva che anche la star di Jessica Jones, Krysten Ritter, farà parte del cast del sequel di Sonic. Secondo quanto riportato dal sito, la Ritter dovrebbe interpretare Rouge the Bat.

Inoltre IGN ha annunciato che anche gli attori Alyla Browne, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández (Ted Lasso) e Jorma Taccone si uniranno al cast, Browne probabilmente nel ruolo di Maria Robotnik.

Il Grinch 2: le notizie su un sequel con star Jim Carrey sono state smentite

Shadow

"Shadow farà chiaramente parte del franchise", ha dichiarato l'anno scorso lo scrittore Josh Miller riferendosi al personaggio del franchise, "non credo che sia una rivelazione dire che ci piacerebbe incorporare elementi di Sonic Adventure 2 e Shadow the Hedgehog, il suo gioco spin-off". Quest'ultimo è stato accolto male dai giocatori, anche se c'è molto materiale che potrebbe essere utile per il prossimo film. Naturalmente, non sappiamo ancora chi presterà la voce a Shadow. Al momento Keanu Reeves rimane una delle proposte preferite dai fan.

Jeff Fowler tornerà alla regia in Sonic 3, mentre Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey, Idris Elba, James Marsden e Tika Sumpter riprenderanno i rispettivi ruoli dei primi due film.