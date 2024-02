Sonic 3: Jim Carrey torna nel ruolo di Robotnik, svelato il logo ufficiale

Come riportato da Variety, Jim Carrey tornerà nei panni di Robotnik in Sonic 3, di cui è stato appena svelato il logo ufficiale in un trailer (che trovate in calce alla news).

La notizia arriva nonostante il fatto che il secondo film della serie si fosse concluso con la caduta del Dr. Robotnik da un robot gigante fino al suolo, una caduta potenzialmente fatale. Nella scena post-credits del film, tuttavia, veniva rivelato che il corpo del Dr. Robotnik non era stato trovato, ponendo le basi per un ritorno del principale antagonista di Sonic.

Gli incassi globali combinati di Sonic Il Film e Sonic 2 - Il Film ammontano a 870,8 milioni di dollari, da cui l'entusiasmo della Paramount, lo studio dietro gli adattamenti dei videogiochi, per un altro capitolo del franchise.

Lo studio sta anche realizzando una serie spin-off, Knuckles, che sarà trasmessa in anteprima su Paramount+. Il ritorno di Carrey è stato annunciato sui social media e i registi di Sonic hanno pubblicato un teaser che include il caratteristico verso del Dr. Robotnik.

Jeff Fowler, che ha diretto i primi due film, tornerà anche per quest'ultimo sequel. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno produrranno il film, che uscirà nelle sale il 20 dicembre 2024.

Sonic è l'ultimo franchise di successo per Jim Carrey

Jim Carrey è uno degli attori comici di maggior successo nella storia del cinema, con hit al botteghino come Ace Ventura - l'acchiappanimali, Scemo e più scemo, The Mask e Il Grinch. Ha anche avuto modo di dimostrare le sue doti drammatiche in The Truman Show e Man on the Moon, in cui ha interpretato Andy Kaufman.

Per entrambi i film ha vinto il Golden Globe. Carrey è poi apparso anche in Se mi lasci ti cancello, una storia d'amore surreale che gli è valsa alcune delle migliori recensioni della sua carriera. Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato proprio quello di Robotnik in Sonic 2.