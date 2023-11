Il Grinch 2: le notizie su un sequel con star Jim Carrey sono state smentite

Nelle ultime settimane si era diffusa online la notizia che fosse in fase di sviluppo The Grinch 2 e che Jim Carrey fosse interessato a riprendere l'iconico ruolo.

Un portavoce dell'attore, contattato da People, ha però ora smentito tutte le voci sul possibile sequel.

Nessun sequel

Jim Carrey non interpreterà il personaggio creato da Dr. Seuss in un nuovo film: "Non c'è niente di vero nelle notizie riguardanti il possibile ritorno di Jim Carrey come il Grinch in un sequel del film".

L'attore, nel 2022, aveva inoltre dichiarato la sua intenzione di dire addio alla recitazione durante la promozione di Sonic 2 - Il Film, in cui aveva il ruolo del malvagio Dr. Robotnik. Il suo ritorno nel terzo capitolo del franchise tratto dal popolare videogioco è così in dubbio e non è ancora stato confermato il suo addio o il suo ritorno.

Il Grinch e il mondo del Dr. Seuss: fra rime, humor nero e la magia dell'infanzia

Il classico di Natale

Il Grinch, basato sul libro di Dr. Seuss pubblicato per la prima volta nel 1957, è stato diretto da Ron Howard e scritto da Jeffrey Price e Peter S. Seaman.

Il progetto ha incassato oltre 345 milioni di dollari ai box office, diventando uno dei film natalizi con i migliori risultati di sempre.