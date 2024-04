Sonic 3: Keanu Reeves darà voce a Shadow nel nuovo film tratto dai videogiochi

Sarà l'attore Keanu Reeves a dare voce a Shadow nel capitolo 3, in arrivo a dicembre nelle sale, della storia iniziata con Sonic - Il Film.

Sarà Keanu Reeves a dare voce a Shadow in Sonic 3, il nuovo film ispirato ai famosi videogiochi che arriverà nei cinema americani dal 20 dicembre.

Paramount Pictures non ha commentato l'indiscrezione pubblicata da Deadline, ma le fonti del sito hanno confermato il coinvolgimento della star.

Gli interpreti del sequel

Il cast di Sonic the Hedgehog 3 comprendeva già Ben Schwartz, voce del protagonista, James Marsden che è lo sceriffo Tom Wachowski, e Jim Carrey nella parte dello scienziato pazzo Dr. Robotnik.

Shadow, che avrà la voce di Keanu Reeves, è stato introdotto per la prima volta nella saga nel videogioco Sonic Adventure 2, messo in vendita nel 2001. Shadow è la creazione del professore Gerald Robotnik, il nonno del malvagio Dr. Robotnik.

Shadow possiede un'incredibile velocità e il potere chiamato Chaos Control, che gli permette di manipolare lo spazio e il tempo. Inizialmente è un nemico di Sonic, tuttavia nei giochi originali targati Sega diventa poi un alleato dell'eroe.

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

John Wick 4: Keanu Reeves in un'immagine

La saga cinematografica iniziata con Sonic ha incassato con il primo capitolo della storia oltre 319 milioni di dollari, mentre il sequel è uscito nel 2022. Alla regia dei tre lungometraggi c'è Jeff Fowler.

La storia si era interrotta con il secondo film in cui erano stati coinvolti anche Tails (Colleen O'Shaughnessey) e Knuckles (Idris Elba), che stava aiutando Robotnik.

Keanu Reeves ha recentemente recitato nella commedia Good Fortune di Aziz Ansari ed è stato coinvolto nella produzione di Ballerina, lo spinoff dei film di John Wick.