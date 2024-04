Sonic 3: il teaser presentato al CinemaCon conferma il ritorno di Jim Carrey

Al CinemaCon in corso a Las Vegas è stato mostrato il primo teaser di Sonic 3, il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dal popolare videogioco, confermando così il ritorno di Jim Carrey.

Il video, non ancora apparso online, mostrava infatti il villain di nuovo in azione.

Le immagini presentate all'evento

Nel video di Sonic the Hedgehog 3, come svelato da The Wrap, Jim Carrey è di nuovo il Dottor Robotnik, dopo essere stato nuovamente sconfitto da Sonic. Lo scienziato sembra però trovare un modo per sconfiggere il suo nemico quando il suo assistente scopre Shadow, che Knuckles (che ha nuovamente la voce di Idris Elba), descrive come "molto più notevole rispetto al riccio contro cui ho lottato in passato".

Shadow è stato introdotto nel videogioco Sonic Adventure 2 nel 2001, diventando uno dei personaggi più popolari del franchise. Inizialmente è un villain, ma nei giochi successivi è un antieroe che alle volte si ritrova alle prese con i tentativi di sconfiggere il Dr. Eggman.

Nel cast del terzo film ci saranno anche Ben Schwartz e Colleen O'Shaughnessy, mentre i produttori non hanno ancora svelato chi darà voce a Shadow.

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

Sonic the Hedgehog 2 ha incassato 405 milioni di dollari in tutto il mondo e Paramount ha deciso di dare il via libera alla produzione del terzo capitolo, in arrivo nelle sale americane il 20 dicembre.

Il terzo film dedicato alle avventure di Sonic è stato diretto da Jeff Fowler ed è scritto da Pat Casey, Josh Miller e John Whittington. Tra gli interpreti anche Krysten Ritter, James Wolk, Sofia Pernas, Jorma Taccone, e Cristo Fernández.